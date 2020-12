Ils sont entrés dans une maison et ont vu un grand panier. C’était émouvant. En supposant qu’ils avaient trouvé ce qu’ils cherchaient, ils se préparèrent à tirer, criant à quiconque était à l’intérieur de sortir. Soudain, une femme a couru dans la pièce en leur criant d’arrêter. Le dessus a sauté du panier et trois petits enfants ont émergé.

À la fin du mois dernier, Mme Adler Donley a partagé la photo sur plusieurs Groupes Internet sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, accompagné d’un appel: «Essayer de retrouver ces enfants d’Italie. Mon père Martin Adler, 96 ans, serait ravi. Partagez s’il vous plait. »

«Je cherchais des moyens de lui remonter le moral», a déclaré Mme Adler Donley, ancienne directrice artistique d’un éditeur de livres, à propos de la recherche des enfants. L’année écoulée, a-t-elle ajouté, avait été «vraiment, vraiment, dure» pour son père, qui vit dans une communauté de retraite en Floride, où il est en appartement avec sa femme, Elaine, 89 ans, depuis mars.

«J’ai pensé, laissez-moi poster ceci et voir s’il y a une chance», dit-elle.

La photo a attiré l’attention de Matteo Incerti, l’auteur de plusieurs livres sur la Seconde Guerre mondiale, dont un publié cette année sur l’histoire des peuples autochtones du Canada et des États-Unis dans la campagne d’Italie. M. Incerti connaissait les antécédents de guerre et il a rapidement retracé la position de la compagnie de M. Adler à l’automne 1944, le long de la ligne gothique des Apennins, qui traversait les régions de la Toscane et de l’Émilie-Romagne. Mais il n’était pas sûr de l’emplacement exact.

Il a demandé de l’aide sur des médias sociaux, et a recruté des journalistes locaux. Des articles ont été publiés dans les journaux de la ville du centre de l’Émilie-Romagne. Le week-end dernier, TG1, le principal programme d’information de 20 heures de la principale chaîne de télévision italienne, Rai 1, a diffusé un segment avec l’appel.

Bruno Naldi, 83 ans et vivant à Castel San Pietro Terme, près de Bologne, a déclaré que sa nièce avait vu la photo à la télévision et avait immédiatement appelé Giuliana – la sœur de M. Naldi – pour lui dire: «C’est vous.» Le lendemain, il a rencontré ses sœurs, Mafalda, 81 ans, et Giuliana, 79 ans, et elles ont convenu que toutes les trois étaient bien les enfants sur la photo.