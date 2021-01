Aucun mot ne peut décrire la relation entre un chien et son humain. Ces créatures amicales, avec leurs yeux de chiot et leurs expressions adorables, peuvent vous mettre de bonne humeur à tout moment. Il va sans dire que les chiens font partie de votre famille par l’amour et l’affection qu’ils donnent et reçoivent. Si vous êtes un parent de chien, vous savez peut-être déjà à quel point il est amusant d’habiller votre chien avec différents costumes ou tout simplement de faire correspondre ses vêtements pour des occasions spéciales.

De telles photos adorables ont pris d’assaut Internet dans lequel un carlin peut être vu portant une tenue traditionnelle malayali, «Kalli Mundu». Les photos sont légendées « si quelqu’un cherche un beau garçon malayali pour marier sa belle fille ».

Le message est devenu viral, gagnant le cœur des utilisateurs des médias sociaux et de nombreuses personnes ont proposé des «rishtas».

Jetez un œil à l’image ici:

Les images ont été partagées par un utilisateur de Twitter le 22 janvier. On peut voir le carlin balançant le look «mundu» avec une chemise rose vif souriant à la caméra avec la langue sortie. Alors que sur la première photo, il est debout avec l’aide d’une femme, dans une autre, il est assis devant une assiette pleine de cuisine traditionnelle.

Les gens ne pouvaient pas arrêter de jaillir sur le doggo et certains sont devenus des marieurs pour lui.

Un utilisateur de médias sociaux a partagé une photo de son carlin et a écrit que sa fille est ici et qu’elle est du Cachemire.

Un autre a plaisanté à quel point le chien était plus beau que la plupart des gars de son groupe d’université. Elle a en outre partagé que l’université à l’époque était constituée de bas de cloche et de chemises imprimées avec broderie.

Ce chien a l’air mieux que la plupart des gars de mon groupe d’université. L’université à cette époque était constituée de bas de cloche et de chemises imprimées avec broderie. – kathryn (@katfromahat) 22 janvier 2021

D’autres l’ont qualifié d’« adorable » et ont déclaré que la publication avait fait leur journée.

Le beau chien mérite sûrement toute l’attention qu’il reçoit en ligne. Connaissez-vous une femelle carlin que vous pensez être un match pour lui?

En décembre 2020, un incident similaire était devenu viral dans lequel la douche de bébé d’un chien nommé Lucy était célébrée. Habillée d’une robe verte, Lucy était assise sur un jhula et les membres féminins de la famille ont exécuté son aarti.