Un livreur chargé de ses plats préférés est un spectacle bienvenu pour tout le monde, mais cela s’est transformé en une expérience effrayante pour une petite fille lorsque l’application de livraison qu’elle a commandée est tombée en panne et que les cavaliers lui ont apporté non pas un, deux ou trois, mais un total de 42 colis de livraison de nourriture. !

Une enfant de sept ans des Philippines a appris les machinations des problèmes techniques lorsqu’elle a essayé de commander un paquet de côtelettes de poulet, de riz et de frites pour elle et sa grand-mère, mais une mauvaise connexion Internet et un dysfonctionnement de l’application ont finalement abouti à 42 commandes pour elle.

Alors que ses parents étaient au travail, ils ont laissé l’enfant avec un smartphone le 25 novembre pour commander de la nourriture pour eux deux. SunStar Cebu a signalé que la fille a déjà commandé via l’application Foodpanda et c’est une erreur honnête qui a causé la débâcle de livraison.

L’incident a été capturé sur un message Facebook par l’un des voisins de la fille, Dann Kayne Suarez, qui a déclaré que l’enfant avait l’air visiblement bouleversé et était au bord des larmes lorsqu’elle a réalisé la panne.

Une mauvaise connexion Internet a amené la fille à appuyer plusieurs fois sur le bouton de commande de l’application et aussi parce que l’application ne fonctionnait pas correctement, l’application a fini par commander 42 livraisons à la fois. La fille ne savait pas, mais les livreurs sont venus un par un avec des colis de nourriture.

La facture pour un paquet de nourriture lui aurait coûté 3,93 $ (189 PHP), mais s’élevait maintenant à 165,06 $ (7 945,25 PHP), laissant la fille se sentir impuissante.

Cependant, tout s’est avéré pour le mieux lorsque la plupart de ses voisins se sont réunis pour acheter les commandes excédentaires des livreurs afin qu’ils ne rentrent pas chez eux sans argent pour les colis ou ne payent pas la fille non plus. pour tant de paquets de nourriture.