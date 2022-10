Une pétition force un débat à la Chambre des communes sur les élections générales anticipées

La Chambre des communes doit débattre d’une pétition de 575 000 signatures appelant à des élections générales anticipées.

Le débat de trois heures aura lieu le 17 octobre et un ministre du gouvernement devra être présent pour plaider en faveur de la poursuite de la législature.

Cependant, le protocole des débats sur les pétitions publiques signifie qu’aucun vote ne peut être pris par les députés pour forcer une élection anticipée en conséquence.

La pétition a été lancée en juillet, peu après l’annonce de la démission de Boris Johnson, et au matin de mercredi cette semaine avait dépassé 575 000 signatures. Toute pétition comportant plus de 100 000 noms sur le site Internet du Parlement doit être considérée pour débat.

Le libellé de la pétition appelle à “une élection générale immédiate pour mettre fin au chaos du gouvernement actuel”, afin que “le peuple puisse décider qui doit nous guider à travers les crises sans précédent qui menacent le Royaume-Uni”.

Se référant à certains des événements entourant le renvoi de M. Johnson, il déclare : « Le chaos qui submerge le gouvernement britannique est sans précédent.

« Plus de 40 ministres ont démissionné, laissant les départements sans leadership pendant les crises du coût de la vie, de l’énergie et du climat. La guerre fait rage en Ukraine ; le protocole d’Irlande du Nord a encore endommagé nos relations avec l’Europe ; la récession se profile ; le Royaume-Uni lui-même pourrait cesser d’exister alors que l’Écosse cherche à obtenir son indépendance.

“C’est le plus grand ensemble de défis que nous ayons vu de notre vivant. Laissons le peuple décider qui nous guide à travers cette tourmente.

Malgré le remplacement de M. Johnson par Liz Truss à la suite d’un scrutin d’environ 175 000 membres du Parti conservateur, la pétition n’a pas été retirée et de nombreuses signatures ont été ajoutées depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau Premier ministre le 6 septembre.

Dans une réponse publiée le 20 septembre, le gouvernement a déclaré : « Le Royaume-Uni est une démocratie parlementaire, pas présidentielle.

« À la suite des élections générales de décembre 2019, des députés du parti au pouvoir (le Parti conservateur) ont été élus, de sorte qu’il y a une majorité à la Chambre des communes.

« Cela reste le cas. Un changement de chef du parti au pouvoir ne déclenche pas d’élections générales – cela a été le cas sous des gouvernements de couleurs politiques successives.

Il a ajouté : « Dans son discours du 6 septembre 2022, le nouveau Premier ministre a défini trois premières priorités : développer l’économie britannique, faire face à la crise énergétique causée par la guerre de Poutine et mettre le service national de santé sur une base solide.

« Le Premier ministre est déterminé à relever les défis auxquels le pays est confronté et à garantir les opportunités et la prospérité à tous et aux générations futures.

La réponse a souligné qu’en vertu de la loi, une élection peut être déclenchée par le Premier ministre sortant au moment de son choix, à condition que le Parlement soit dissous dans les cinq ans suivant sa première réunion suivant l’élection précédente.

La dernière date de dissolution est en décembre 2024, ce qui signifie qu’une élection pourrait être retardée jusqu’en janvier 2025. Cependant, la plupart des observateurs de Westminster s’attendent à ce qu’elle se tienne au printemps ou à l’automne 2024.