Une pétition en ligne veut que Jeff Bezos d’Amazon achète « La Joconde », puis la mange

La peinture de Mona Lisa, qui est considérée comme l’une des plus belles œuvres d’art de tous les temps, est en danger. Non, ce n’est pas volé ou quelque chose du genre, mais les gens veulent qu’il soit mangé. Cela semble bizarre, n’est-ce pas ? Mais les gens lancent en fait une pétition en ligne demandant au patron d’Amazon, Jeff Bezos, d’acheter le tableau de Léonard de Vinci, puis de le manger. Nous ne savons pas s’il serait intéressé à manger le tableau, mais avec la somme d’argent dont il dispose, il peut certainement se le permettre.

Mais quelle est l’histoire derrière cette pétition odieuse?

Lancée par un utilisateur nommé Kane Poweel sur Change.org, la pétition en ligne est passée inaperçue pendant plus d’un an avant d’attirer vraiment l’attention des gens et compte maintenant plus de huit mille signataires. La note de pétition dit que personne n’a mangé Mona Lisa et maintenant ils aimeraient que Bezos prenne position et que cela se produise.

La pétition a suscité une réaction vraiment amusante de la part de personnes qui ont abandonné leurs commentaires encourageant Bezos à « manger » le chef-d’œuvre d’art. « C’est Jeff Bezos. Il doit manger Mona Lisa ou autre. MANGER. MANGER. MANGEZ », a écrit un internaute faisant un clin d’œil à la pétition

Partageant sa drôle de réaction à la pétition, une utilisatrice a déclaré qu’elle était «malade» en se réveillant dans un monde où Bezos n’avait pas consommé la Joconde. Alors, signeriez-vous cette « pétition » ?

Cependant, ce n’est pas la seule pétition «bizarre» impliquant Bezos. Dans un autre qui compte près de 10 000 signataires sur Change.org, des personnes ont suggéré que Bezoz devrait se voir refuser le retour sur Terre après son départ dans l’espace le 20 juillet. Bezos s’envolera dans l’espace avec son frère et d’autres deux personnes dans le cadre de la première fusée avec équipage lancée par sa société spatiale privée Blue Origin. La fusée s’envolera jusqu’à la ligne Kármán, une frontière imaginaire à 100 kilomètres au-dessus du niveau de la mer où commence l’espace. Il décollera de la rampe de lancement de Bule Origin dans l’ouest du Texas.

