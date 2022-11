Une pétition demande que le superyacht de l’oligarque russe sanctionné soit utilisé comme hôtel pour les réfugiés ukrainiens

L’Amore Vero appartenant à Igor Sechin a été saisi à La Ciotat dans le sud de la France. (Nicolas Tucat/AFP via Getty Images)

Une pétition demande qu’un superyacht saisi devienne un hôtel pour les réfugiés ukrainiens.

Un ingénieur à la retraite a lancé la pétition pour réutiliser Amore Vero, qui est lié à l’oligarque Igor Sechin.

La pétition a été signée près de 29 000 fois.

Une pétition qui veut transformer un superyacht saisi, qui appartiendrait à un magnat du pétrole russe sanctionné, en un hôtel pour réfugiés ukrainiens, a reçu près de 30 000 signatures.

L’Amore Vero de 24 mètres a été saisi par les autorités françaises en mars et est détenu dans le port de La Ciotat, à l’est de la ville de Marseille sur la côte sud de la France.

“Je suis en colère”, a déclaré Philippe Bonneau, qui a créé la pétition. Bloomberg. Bonneau, un ingénieur à la retraite de 80 ans, peut voir le yacht depuis son domicile, rapporte Bloomberg. “Cela n’a aucun sens d’être là sans être utilisé”, a-t-il ajouté.

La pétition a amassé 28 875 signatures au moment de la rédaction.

Le propriétaire de l’Amore Vero n’est pas connu du public, bien qu’il ait été étroitement lié à Igor Sechin, directeur général du géant pétrolier russe PJSC Rosneft.

Sechin a été sanctionné par le gouvernement américain en 2014, suite à l’annexion de la Crimée par la Russie, par Bloomberg. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, Sechin a été parmi les premiers Russes de premier plan à être sanctionnés par le bloc. Le Trésor américain a également introduit de nouvelles sanctions contre lui et les membres de sa famille en 2022.

Sechin a nié posséder le yacht, mais Les douaniers français ont déclaré en mars qu’il avait été identifié comme le principal actionnaire de la société propriétaire de l’Amore Vero.

Le propriétaire répertorié d’Amore Vero est Kazimo Trade & Invest Limited, une société enregistrée dans les îles Vierges britanniques, selon un outil en ligne de suivi des actifs russes animé par des journalistes d’investigation Projet de signalement du crime organisé et de la corruption.

Le yacht est à La Ciotat depuis janvier, où il était en réparation, selon les douaniers français.

L’équipage et l’entretien des yachts peuvent coûter des millions de dollars par an pendant que les autorités déterminent ce qu’il faut faire des actifs, un processus qui peut prendre un certain temps en raison de structures de propriété souvent complexes impliquant des sociétés écrans.

La pétition n’a aucun poids légal, mais Bonneau n’est pas le premier à suggérer que l’argent des actifs devrait être donné au peuple ukrainien. Des responsables ukrainiens, dont le président du pays, Volodymyr Zelenskyont demandé que les manoirs, les bateaux et les actifs saisis soient vendus au profit de la défense de l’Ukraine.

En septembre, les responsables de Gibraltar ont conclu la première vente d’un superyacht saisi depuis le début de la guerre. L’Axioma de 75 millions de dollars a été saisi après JPMorgan a obtenu une ordonnance du tribunal contre son propriétaire, l’oligarque Dmitry Pumpyansky.