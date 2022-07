Une pétition demande que Djokovic soit autorisé à entrer aux États-Unis

Les fans font campagne pour que le Serbe soit autorisé à jouer à New York

Une pétition en ligne demande que Novak Djokovic soit autorisé à jouer à l’US Open plus tard cette année. Dans l’état actuel des choses, la star du tennis non vaccinée manquera le tournoi car il ne sera pas autorisé à entrer dans le pays.

La campagne mise en place sur Change.org, intitulée “Permettre à Djokovic de jouer à l’US Open 2022”a un objectif actuel relativement modeste de 15 000 signatures mais est en bonne voie pour atteindre cet objectif avec environ 12 000 partisans mercredi.

“Il n’y a absolument aucune raison à ce stade de la pandémie de ne pas autoriser Djokovic à jouer à l’US Open 2022”, lit le texte d’accompagnement de l’utilisateur Padma Rajan.

“Le gouvernement américain et l’USTA [US Tennis Association] doivent travailler ensemble pour lui permettre de jouer. Si les joueurs américains non vaccinés peuvent jouer, Djokovic comme l’une des légendes du jeu doit être autorisé à jouer. FAITES-LE ARRIVER, USTA ! »

Djokovic, 35 ans, a insisté après sa victoire à Wimbledon au début du mois sur le fait qu’il n’avait toujours pas l’intention de se faire vacciner contre Covid-19. Les règles américaines empêchent actuellement les étrangers non vaccinés d’entrer.

“Je ne suis pas vacciné et je ne prévois pas de me faire vacciner, donc la seule bonne nouvelle que je peux avoir est qu’ils retirent la carte de vaccin verte obligatoire ou tout ce que vous appelez pour entrer aux États-Unis ou une exemption”, dit Djokovic.

L’US Open, qui est le dernier Grand Chelem de la saison, débutera le 29 août. Djokovic est trois fois vainqueur du tournoi et a été un finaliste battu l’année dernière lorsqu’il a perdu contre le Russe Daniil Medvedev.

Les fans en ligne ne sont pas les seuls à exiger que Djokovic soit autorisé à jouer. L’icône du tennis américain John McEnroe a accusé les politiciens de “trop ​​gênant” alors qu’il lançait une diatribe à l’antenne après la victoire de Djokovic à Wimbledon.

«Ils l’ont fait en Australie. Laissons le gars entrer et jouer aux États-Unis. Je veux dire, allez. C’est ridicule,” McEnroe a déclaré sur ESPN.

McEnroe, 63 ans, a ajouté que “Quoi que vous pensiez que le gouvernement devrait ou ne devrait pas faire, c’est une déception pour le tennis” que Djokovic est sur le point de manquer.

La star non vaccinée Tennys Sandgren a également déclaré qu’il était absurde qu’en tant qu’Américain, il soit prêt à jouer, alors que Djokovic ne le fera pas simplement parce qu’il est étranger.

Même l’ancien responsable du renseignement national américain, Richard Grenell, est intervenu en ligne, tweeter cette semaine: “Laisser [Djokovic] jouer dans le [US Open]! L’US Open se déprécie lorsqu’il bannit l’un des meilleurs joueurs du monde.”

Djokovic s’est vu tristement refuser la participation au Grand Chelem d’ouverture de l’année en Australie lorsqu’il a été expulsé du pays d’affilée en raison de son statut vaccinal.

Il était libre de concourir à Roland-Garros, s’inclinant en quarts de finale face à l’éventuel vainqueur Rafael Nadal, mais a ensuite remporté un 21e titre du Grand Chelem de sa carrière avec une victoire à Wimbledon – le plaçant juste un derrière Nadal dans tous les temps. enjeux.

Wimbledon pourrait cependant être le dernier Grand Chelem de Djokovic jusqu’à Roland-Garros en mai prochain.

Djokovic étant sur le point de manquer l’US Open, il y a aussi une incertitude quant à sa participation à Melbourne en janvier. L’expulsion d’Australie entraîne généralement une interdiction de réadmission de trois ans, bien qu’il y ait des suggestions selon lesquelles le gouvernement pourrait intervenir pour aider.

Djokovic a déclaré qu’il était prêt à renoncer à la chance de remporter des titres plutôt que de céder à la pression pour se faire piquer contre Covid-19.

“C’est le prix que je suis prêt à payer” Djokovic a déclaré en février.

“Les principes de prise de décision sur mon corps sont plus importants que n’importe quel titre ou quoi que ce soit d’autre. J’essaie d’être en harmonie avec mon corps autant que possible.

« Je n’ai jamais été contre la vaccination. Je comprends que dans le monde entier, tout le monde essaie de faire de gros efforts pour gérer ce virus et voir, espérons-le, bientôt la fin de ce virus.

