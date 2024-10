Une pétition demande à Netflix de rétablir 19 films palestiniens

Plus de 30 organisations sont « profondément préoccupées » par le retrait « d’au moins 19 films de cinéastes palestiniens ou d’histoires palestiniennes » de la plateforme Netflix. nouvelle pétition États. Dans une lettre signée par des groupes comme Freedom Forward, Arab American Action Network (AAAN), US Palestine Community Network (USPCN), etc., les militants soulignent qu’en 2021, Netflix a lancé une collection intitulée «Histoires palestiniennes» visait à « présenter les films de certains des meilleurs cinéastes du monde arabe ». La collection comprenait initialement 32 films, mais la semaine dernière, il n’en restait qu’un seul dans les salles. Page d’histoires palestiniennes (un documentaire intitulé Ibrahim Un destin à définir). Certains des films retirés, qui ont été filmés juste avant leur départ avec une étiquette « départ bientôt » dans un tweet du directeur exécutif de Freedom Forward, Sunjeev Bery, comprennent 3 sorties logiques, Habibi, Ave Mariaet Un homme est revenu.

« Cet effacement des voix palestiniennes par Netflix fait suite à de nombreuses décennies laides de suppression des points de vue et des récits palestiniens par les sociétés occidentales de médias d’information et de divertissement », indique la lettre. Il demande ensuite au streamer pourquoi les films ont été retirés, quel rôle (le cas échéant) les pressions politiques externes ont joué dans leur décision et pourquoi la société est restée silencieuse malgré les pressions pour s’exprimer de la part des signataires et d’autres sur les réseaux sociaux. « Nous vous exhortons à agir rapidement pour répondre à nos questions et à rétablir ces 19 films afin que les abonnés de Netflix puissent à nouveau accéder à des contenus importants réalisés par des cinéastes palestiniens ou sur les Palestiniens », conclut la lettre.

Dans une déclaration partagée avec Le Club AVNetflix affirme que la suppression des films était simplement due à l’expiration de leurs licences. « Nous avons lancé cette collection de films sous licence en 2021 pour trois ans. Ces licences sont désormais expirées. Comme toujours, nous continuons d’investir dans une grande variété de films et d’émissions de télévision de qualité pour répondre aux besoins de nos membres et célébrer les voix du monde entier », a écrit un porte-parole. Le même processus s’est apparemment produit avec des émissions comme Monsieur Robot et Amis.

Ce n’est pas la seule pétition de ce type à apparaître ces derniers mois. En septembreplus de 700 membres éminents du SAG-AFTRA, dont Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Ramy Youssef et bien d’autres, ont signé un lettre ouverte appelant la guilde à publier une déclaration exigeant un cessez-le-feu permanent, à condamner la violence contre les journalistes, les travailleurs de la santé et les civils innocents, et à protéger ses membres de la politique « maccarthyste » de l’industrie. répression des membres qui reconnaissent la souffrance palestinienne. D’autres industries ont également lancé leurs propres pétitions au cours de la dernière année, notamment artistes visuels, journalisteset plus encore.