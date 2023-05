Une pétition cherche à annuler l’arrêt de la tournée de Kelowna par le psychologue controversé Jordan Peterson

On demande au conseil municipal de Kelowna d’annuler l’engagement de Jordan Peterson dans la ville.

Une pétition en ligne lancée par Brent Forder appelle le maire Tom Dyas et le conseil à empêcher Peterson de se présenter à Propera Place le 26 mai pour sa tournée Beyond Order.

« M. Les opinions de Peterson compromettent directement la sécurité et le bien-être des communautés marginalisées, en particulier les femmes, les transgenres et les personnes non conformes au genre », affirme la pétition. « La violence contre les femmes et les personnes 2SLGTBQIA+ commence par des mots, donc donner à cet homme une tribune pour parler a un impact direct sur la sécurité des communautés marginalisées. »

La pétition demande également aux résidents d’appeler la ville et de déposer une plainte ou un plaidoyer concernant l’événement de Peterson.

Peterson, psychologue, auteur et commentateur médiatique, a attiré l’attention en 2016 après avoir critiqué le projet de loi C-16, une loi qui a ajouté l’expression de genre et l’identité de genre à la Loi canadienne sur les droits de la personne.

La pétition indique que le maire Dyas a le pouvoir de s’opposer à la « campagne menaçante de sectarisme de Peterson et d’aider à protéger la sécurité et l’inclusion de tous les membres de la communauté de Kelowna ».

