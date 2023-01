Une petite voix douce et une mémoire éternelle : ce dont nous nous souvenons, ce que nous pleurons

Il y a un espace liminal juste à côté du chagrin. C’est là que vous vivez lorsque vous anticipez une perte qui n’est pas encore arrivée – l’être cher avec un diagnostic terminal, la crise qui se profile à l’horizon. C’est l’espace que vous occupez lorsque vous vous tenez à côté de quelqu’un qui est en deuil, essayant d’absorber un peu de sa douleur.

Chroniquer l’émotion intime de cet espace à travers une caméra demande une sensibilité extraordinaire, la capacité d’observer sans s’immiscer et de participer sans envahir. C’est ce qui rend deux nouveaux films de non-fiction si remarquables : La mémoire éternelleréalisé par Maite Alberdi (L’agent taupe), et Une petite voix encorede Luc Lorentzen (Famille de minuit). Et encore plus remarquable est une idée à laquelle ils arrivent tous les deux : que la mémoire est cruciale pour naviguer dans ce type de deuil, et que cela a des implications qui vont bien au-delà de nos vies individuelles.

Une petite voix encore – l’un des meilleurs documentaires que je m’attends à voir cette année – suit une cohorte de résidents du service de soins spirituels de l’hôpital Mount Sinai, qui se forment tous pour offrir un soutien non sectaire aux patients et aux familles qui traversent les pires expériences de leur vie. Le film suit principalement Mati, une résidente passionnément engagée dans son travail. Elle est aux prises avec la façon dont son travail et ses doutes sur les questions spirituelles sont tissés dans sa santé mentale et physique.

Il m’est difficile de décrire pleinement l’expérience de regarder Une petite voix encore. Mati parle aux patients atteints de cancer, aux parents endeuillés et aux familles en deuil qui se sentent coupables de ne pas pouvoir sauver leurs proches. Dans une scène extraordinaire, Mati – élevé juif, maintenant totalement incertain du divin – doit baptiser un bébé jumeau né mort-né d’une paire de parents fervents chrétiens. Et quand elle rentre à la maison, elle s’effondre plus ou moins.

La grâce qui s’écoule de l’écran est déchirante, et alors que la vie professionnelle de Mati commence à souffrir de son stress, nous commençons à comprendre de quoi parle vraiment le film. Le film tire son nom de deux sources. Une patiente dit à Mati qu’elle savait quitter une relation abusive dans son passé à cause d’une petite voix intérieure. Mais ce patient cite presque certainement un passage de la Bible dans lequel Dieu parle au prophète Élie non pas dans un tourbillon, un incendie ou une tempête, comme le prophète s’y attend, mais dans un murmure. La clarté vient de sources inattendues. Et les souvenirs avec lesquels la cohorte lutte contribuent grandement à informer sur la façon dont ils s’occupent des patients à l’avenir.

Comme Mati absorbe l’état émotionnel de ceux dont elle s’occupe, ce n’est pas un exercice abstrait ou un travail intellectuel ; c’est physique et même douloureux. Mais les raisons pour lesquelles ses patients ont besoin de soutien sont elles-mêmes physiques. Et les patients se révèlent subtilement comme la raison d’être du film. Les leçons qu’ils offrent à Mati semblent peut-être encore plus précieuses que ce qu’elle est capable de leur offrir. Vers la fin du film, une femme âgée raconte à Mati les nombreuses fois où elle a reçu des diagnostics et des traitements, et pourtant, dit-elle, elle est toujours là. Elle dit à Mati qu’elle croit que Dieu la garde ici parce que Dieu n’en a pas encore fini avec elle – que sa mémoire du passé est ce qui soutient son espoir pour l’avenir.

C’est un sentiment qui revient tout au long du film. Les propres doutes de Mati proviennent également de la mémoire : les souffrances de sa famille remontant à l’Holocauste et sa récente expérience de perdre son père très soudainement. D’autres membres de la cohorte parlent de colère d’avoir été privés de souvenirs par des restrictions liées à Covid qui les ont empêchés de passer du temps avec des êtres chers mourants. Le passé informe le présent et est porté dans le corps de chacun. Ce traumatisme collectif hante Une petite voix encore.

Un jour ou deux après avoir regardé Une petite voix encoreJ’ai vu La mémoire éternelle et senti un frisson instantané de reconnaissance. Le dernier film de la réalisatrice Maite Alberdi, L’agent taupe, a exploré la vie et l’amour dans une communauté résidentielle pour personnes âgées ; pour ce film, elle revisite avec une poignante exquise l’amour et le deuil mêlés d’un long amour. Au centre du film se trouvent Augusto, un historien culturel chilien, et sa femme, Paulina. Ils sont ensemble depuis 25 ans et huit ans avant le début du film, Augusto a été diagnostiqué avec la maladie d’Alzheimer. Maintenant, sa mémoire commence vraiment à glisser. Paulina est sa fidèle gardienne, et la majeure partie du film les observe simplement dans la vie de tous les jours alors qu’Augusto devient lentement de moins en moins conscient de son environnement et de l’existence de Paulina.

Au cours de plusieurs années, Alberdi (et le couple lui-même, une fois la pandémie frappée) filme des moments intimes entre eux. Parler de leur vie et des enfants d’Augusto. Paulina réconforte Augusto lorsque sa prise sur la réalité disparaît. Faire des blagues ensemble. Se souvenir de leur jeunesse.

C’est d’autant plus déchirant qu’Augusto a passé sa carrière à écrire des livres et à filmer des programmes télévisés. Il s’est efforcé de préserver l’histoire que les puissants ont parfois voulu supprimer ou faire disparaître entièrement. La mémoire éternelle relie sa lutte personnelle pour conserver son passé avec l’amnésie du pays. “Sans mémoire, nous errons, confus”, dit-il dans des images d’archives vers la fin du film.

Il était difficile de ne pas pleurer en regardant. L’amour du couple est si fort et doux-amer, oui – mais comme dans Une petite voix encore, la mémoire est la clé pour lutter contre le chagrin du présent. C’était une réalisation troublante alors que je lisais des tentatives d’effacement de la mémoire nationale dans mon propre pays, de suppression de livres et d’élimination des opportunités d’apprentissage qui étoffent les échecs du passé afin que nous puissions mieux prendre soin les uns des autres à l’avenir. Si la mémoire est si vitale pour traverser le chagrin actuel, alors que faisons-nous – que disons-nous de nous-mêmes – lorsque nous nous déplaçons pour supprimer des souvenirs, pour éliminer ce qui pourrait nous donner un moyen de vivre maintenant ?

L’intimité avec laquelle Lorentzen et Alberdi filment et transforment les expériences de leurs sujets en films que nous regardons dément à la fois une profonde empathie et une compréhension instinctive que leurs histoires ne sont pas seulement particulières mais aussi universelles. Ce que nous perdons avec nos souvenirs, dans notre chagrin, c’est la capacité d’avancer vers notre avenir. Nous ne pouvons prendre soin les uns des autres qu’en racontant ces histoires encore et encore. Notre chagrin ne sera pas résolu de cette façon. Mais nous pouvons apprendre à vivre et transmettre ces souvenirs.

Une petite voix encore et La mémoire éternelle présenté en première au Festival du film de Sundance en 2023. La mémoire éternelle a été acquis par MTV Documentary Films et a remporté le prix mondial du grand jury du documentaire au festival. Une petite voix encore a remporté le prix américain de la réalisation de documentaires au festival et est en attente de distribution.