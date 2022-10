Une petite ville du sud du Mexique accueille des milliers de migrants

Alors que de nombreux Vénézuéliens avaient prévu de se rendre à la frontière américaine, la nouvelle politique américaine stipule que seuls ceux qui postulent en ligne et arrivent par avion seront admis. Les frontaliers seront tout simplement expulsés. Cela laisse beaucoup camper dans cinq grands abris de tentes se demandant ce qu’ils vont faire ensuite.

Mais Parrazales a déclaré que le flux de cette paperasse a ralenti, laissant beaucoup plus de migrants attendre ici dans une ville pauvre mal équipée pour accueillir autant de personnes.

“Je ne comprends rien”, a déclaré par téléphone le migrant vénézuélien Robinson Rodríguez depuis Tapanatepec. « Si tout à la frontière est fermé, alors ils ne devraient pas distribuer ces laissez-passer (de transit). Et si vous demandez (aux autorités), ils disent qu’ils ne savent pas, mais ils continuent de les distribuer.

Le temps n’est pas du côté des migrants. Rodríguez avait en fait reçu un document de transit de sept jours, qui exigeait essentiellement de quitter le Mexique avec une semaine. Mais il a dû passer du temps à réunir l’argent pour payer le transport jusqu’à la frontière nord, et au moment où il l’a obtenu, son laissez-passer avait expiré.

Le maire Parrazales a ses propres soucis. Les transformateurs de la ville ne peuvent plus gérer l’électricité nécessaire au camp et il y a eu des coupures de courant partielles. Les soins de santé, l’assainissement et l’eau sont également un problème.