Une petite ville du sud du Mexique accueille des milliers de migrants

MEXICO CITY (AP) – Alors que les migrants, en particulier les Vénézuéliens, ont du mal à accepter une nouvelle politique américaine décourageant les passages frontaliers, une petite ville du sud du Mexique accueille de manière inattendue des milliers de migrants campés loin de la frontière américaine.

San Pedro Tapanatepec comptait 7 000 migrants, dont environ 75 % de Vénézuéliens, lors de la visite de l’Associated Press début octobre. Lundi, le maire Humberto Parrazales estimait que le nombre était passé à 14 000. L’AP n’a pas pu vérifier ce chiffre de manière indépendante.

Alors que de nombreux Vénézuéliens avaient prévu de se rendre à la frontière américaine, la nouvelle politique américaine stipule que seuls ceux qui postulent en ligne et arrivent par avion seront admis. Les frontaliers seront tout simplement expulsés. Cela laisse beaucoup camper dans cinq grands abris de tentes se demandant ce qu’ils vont faire ensuite.

Ils évacuent la chaleur de la journée avec seulement quelques ventilateurs électriques pour maintenir la température basse.

San Pedro Tapanatepec n’est évidemment pas l’endroit où ils voulaient se retrouver. La ville inondée de chaleur de l’État d’Oaxaca n’est qu’à environ 300 kilomètres de la frontière avec le Guatemala. Beaucoup de migrants pensaient qu’ils avaient quitté le Guatemala pour toujours lors du long voyage qui les avait emmenés du Darian Gap au Panama, à travers l’Amérique centrale, jusqu’au Mexique.

Depuis août, la ville sert de relais, où les migrants attendent quelques jours pendant que les autorités mexicaines de l’immigration leur délivrent une sorte de laissez-passer de transit qui leur laisse le temps de se rendre à la frontière américaine.

Mais Parrazales a déclaré que le flux de cette paperasse a ralenti, laissant beaucoup plus de migrants attendre ici dans une ville pauvre mal équipée pour accueillir autant de personnes.

“Je ne comprends rien”, a déclaré par téléphone le migrant vénézuélien Robinson Rodríguez depuis Tapanatepec. « Si tout à la frontière est fermé, alors ils ne devraient pas distribuer ces laissez-passer (de transit). Et si vous demandez (aux autorités), ils disent qu’ils ne savent pas, mais ils continuent de les distribuer.

Le temps n’est pas du côté des migrants. Rodríguez avait en fait reçu un document de transit de sept jours, qui exigeait essentiellement de quitter le Mexique avec une semaine. Mais il a dû passer du temps à réunir l’argent pour payer le transport jusqu’à la frontière nord, et au moment où il l’a obtenu, son laissez-passer avait expiré.

La confusion règne. Le migrant nicaraguayen Luis Martinica a montré un dépliant contenant un lien Web permettant aux Vénézuéliens de postuler, mais c’était déroutant; si lui, en tant que nicaraguayen, se présentait à la frontière américaine, serait-il lui aussi expulsé ?

Le maire Parrazales a ses propres soucis. Les transformateurs de la ville ne peuvent plus gérer l’électricité nécessaire au camp et il y a eu des coupures de courant partielles. Les soins de santé, l’assainissement et l’eau sont également un problème.

Pourtant, les migrants doivent payer la plupart des choses, et Parrazales reconnaît que la ville a vu environ 15 millions de dollars d’affaires supplémentaires vendre aux migrants de la nourriture, des endroits où dormir, des médicaments, des taxis et des trajets en bus. «Ils doivent payer pour recharger les téléphones portables», note-t-il.

Le Mexique a délivré environ 77 000 laissez-passer de transit aux Vénézuéliens jusqu’à présent cette année, la plupart au cours des trois derniers mois. Comme les Nicaraguayens et les Cubains, les Vénézuéliens sont difficiles à expulser, tant vers le Mexique que vers les États-Unis.

L’Institut national de l’immigration du Mexique n’a pas répondu aux demandes de l’AP sur la manière dont le camp sera géré après le nouveau programme américain. Face au manque d’informations officielles, les rumeurs et les tensions vont bon train.

Martinica, l’immigrant nicaraguayen, dit que les autorités ont cessé de délivrer des laissez-passer pendant un certain temps “après une dispute au cours de laquelle des Vénézuéliens ont offensé un policier”.

“Il y a un grand manque d’informations”, a déclaré Parrazales. “C’est une cocotte-minute que j’essaie de contenir ici.”

Maria Verza, l’Associated Press