Une petite ville du Québec est épuisée d’avoir accueilli d’innombrables Canadiens essayant d’apprendre le français

Marie-France Santerre accueille des étudiants chez elle depuis 23 ans, mais cette année pourrait être la dernière pour la retraitée.

Lorsque la fille de Santerre a déménagé en 2000, la résidente de Trois-Pistoles, au Québec, a ouvert sa maison aux étudiants qui fréquentaient l’Université Western. École d’immersion française dans la ville située à 250 kilomètres de Québec, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent.

« Elle a dit ‘Maman, ce sera amusant pour toi. Ce sera une bonne façon de passer ton temps et de gagner un peu d’argent' », a déclaré Santerre.

Au fil des décennies, Santerre dit avoir beaucoup appris sur les étudiants, leurs villes natales et leurs cultures alors que les gens de partout au Canada passaient du temps dans cette ville pittoresque de 3 000 habitants pour apprendre le français.

Cet été, c’était la première fois qu’elle accueillait des étudiants chez elle ne faisant pas partie du programme d’immersion. Elle a arrêté d’héberger des étudiants directement avec l’université l’année dernière, invoquant les coûts élevés de logement et de nourriture associés au programme.

Mais ce pourrait être sa dernière année d’hébergement. Elle dit qu’elle vieillit et qu’elle envisage de déménager.

Santerre reflète le nombre décroissant de locaux accueillant des étudiants à l’université. Depuis la pandémie, l’école a perdu plus de la moitié de ses places, explique Kathy Asari, directrice du programme.

« En 2019, qui est notre dernière année avant la pandémie, il y en avait 98… L’année dernière, ce chiffre est tombé à une vingtaine », a déclaré Asari. « Nous sommes actuellement dans la quarantaine. Nous y travaillons. [and] le ramener, mais c’est un combat. »

Marie-France Santerre, au centre, photographiée sur une photo imprimée de 2000 avec certains des étudiants qu’elle a accueillis chez elle. (Proposé par Marie-France Santerre)

La pandémie et le coût de la vie élevé sont les principaux facteurs

Une partie du problème provenait de la pandémie, explique Asari, lorsque les habitants ont choisi de se retirer de l’accueil quelques années plus tôt que prévu.

Si l’on ajoute à cela les changements démographiques et l’inflation, il peut être difficile, dit-elle, d’attirer les locaux. Le montant versé par Ottawa pour chaque étudiant – un peu plus de 3 000 $ – est utilisé par l’université pour indemniser les familles et pour couvrir toutes les autres dépenses du programme.

« Si les montants ne sont pas suffisants, nous ne pouvons pas indemniser suffisamment les familles », a déclaré Asari.

« Cela crée un problème car c’est un engagement à très long terme que nous leur demandons. »

Asari dit que des pourparlers sont en cours depuis plusieurs années pour augmenter la valeur des bourses, mais il semble que le montant total du programme ne va pas changer. Alors qu’ils planifient le programme de l’année prochaine, Asari dit qu’ils essaient de faire en sorte que les choses fonctionnent.

« Nous continuons à faire campagne pour essayer d’attirer les familles d’accueil. Nous avons effectivement augmenté les compensations des familles d’accueil à nos frais, ce qui met beaucoup de pression sur nos ressources », a déclaré Asari.

« Mais en fin de compte, cela dépend du nombre d’étudiants que nous pouvons réellement accueillir. »

Dans une réponse envoyée par courriel à CBC, Farrah-Lilia Kerkadi, attachée de presse du ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a déclaré que les deux langues officielles du Canada étaient une priorité.

« Le gouvernement du Canada reconnaît que l’accès à l’éducation en immersion française est essentiel pour continuer à bâtir un pays bilingue », peut-on lire dans le communiqué.

Ils ont déclaré qu’ils finançaient 3 350 $ par participant âgé de 16 ans et plus, ou 2 400 $ par participant âgé de 13 à 15 ans, pour couvrir les frais de scolarité, le matériel d’apprentissage, les repas et l’hébergement.

Le programme d’immersion de l’Université Western est en cours à Trois-Pistoles, au Québec. depuis 1932 mais depuis la pandémie, le programme a perdu plus de la moitié de ses familles d’accueil. (Soumis par Carolyn Moore)

Les familles d’accueil sont le « moteur » du programme de soutien

Carolyn Moore est restée à Trois-Pistoles cet été dans le cadre de ce programme d’apprentissage du français en vue de son déménagement à Montréal à l’automne. Elle dit que les familles d’accueil sont comme le « moteur » qui soutient le programme. Leur absence est palpable.

«Il n’y avait qu’environ un tiers du nombre d’étudiants à Trois-Pistoles par rapport aux années précédentes», a déclaré Moore, qui a appris cette information des habitants de la ville lors de son voyage.

« Je pense que c’est vraiment dommage parce que cela a été une opportunité incroyable pour moi non seulement d’améliorer mon français, mais aussi de découvrir la culture québécoise et de sortir et de voir plus de régions du Canada et d’apprécier vraiment le Canada dans son intégralité, pas seulement le microcosme qu’est le Canada. Ontario. »

Originaire de Whitby, en Ontario, elle a séjourné chez Santerre pendant une partie de son séjour à Trois-Pistoles et soupçonne que l’indemnisation que les familles reçoivent ne résout pas certains des problèmes les plus importants en jeu.

« Cela ne tient pas seulement compte des conséquences émotionnelles et physiques que le fait d’héberger quatre ou six étudiants peut réellement représenter pour les gens… [and] avec le vieillissement de la population, cela a également créé des difficultés », a déclaré Moore.

« Je pense que l’inflation a été un problème important également pour les familles d’accueil, elles le mentionnaient de temps en temps. »

Étudiants participant à la session du printemps 2023 du programme d’immersion française Explore à Trois-Pistoles, Qué. Depuis la pandémie, l’école a perdu plus de la moitié de ses places. (Programme Exploration Trois-Pistoles)

Santerre dit qu’elle était payée entre 12 et 15 dollars par jour pour la chambre et entre 10 et 15 dollars pour nourrir un étudiant chaque jour, mais ce n’est pas suffisant.

« Le coût de la vie devient définitivement plus cher et les courses coûtent de plus en plus cher », a déclaré Santerre.

« Je trouve les femmes [who host] travaillent très dur et méritent un salaire plus élevé et une rémunération un peu plus élevée. »

Même si Santerre garde de bons souvenirs d’avoir accueilli des dizaines d’étudiants, cela a été un travail acharné.

«Les grands jours, j’étais presque toujours à la cuisine et à l’épicerie», explique Santerre.

« Je pensais en français avec la même clarté qu’en anglais »

Tim Tuuramo, de l’Ontario, a participé au programme en 2009 pour apprendre le français dans le cadre de son travail à l’Agence des services frontaliers du Canada et affirme que vivre avec des locaux a fait toute la différence.

« [In] À Montréal, vous pourriez probablement vous forcer à être intensif, mais le problème est que je trouve que beaucoup de gens adoptent l’accent anglais et parlent ensuite anglais », a déclaré Tuuramo.

« [In Trois-Pistoles] On vous a dit que si vous parliez anglais une fois, vous êtes prévenu et renvoyé chez vous une deuxième fois… Cela vous obligeait à vivre dans une communauté à 99 pour cent française et à vivre essentiellement en français et à la fin de la semaine, je pensais en français. avec la même clarté que je l’étais en anglais.

ÉCOUTER | Besoin de familles d’accueil à Trois-Pistoles pour maintenir en vie un programme d’immersion française vieux de 90 ans :

Québec AM9h49Besoin de familles d’accueil à Trois-Pistoles pour maintenir en vie un programme d’immersion française vieux de 90 ans Le plus ancien programme d’immersion française au Canada pourrait prendre fin à moins qu’une solution ne soit trouvée pour aider à trouver plus de familles d’accueil. L’animatrice invitée Kim Garritty s’entretient avec une étudiante qui a passé son été à Trois Pistoles

Robert Everett-Green, un ancien journaliste du Globe and Mail qui a suivi le programme d’immersion en 2015 avant de déménager à Montréal, affirme que l’expérience s’apparentait à un camp d’été.

« Lorsque nous partions en sortie, nous prenions un gros bus scolaire jaune et il y avait un décompte. Donc tout cela me rappelait ce qu’était pour moi la vie scolaire quand j’étais à l’école primaire », a déclaré Everett-Green.

« Mon français est devenu plus vivant, [it] n’était pas en sommeil comme avant. »

Everett-Green dit qu’il détesterait voir disparaître un programme créé il y a 90 ans – au début de la Grande Dépression.

« Cela a dû être assez difficile à mettre en place à l’époque », a déclaré Everett-Green.

« Et cela me rend triste de penser que cette activité dure depuis un siècle et qu’elle pourrait être en danger maintenant. »