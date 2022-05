Une petite victoire pour un homme de Toronto en situation d’itinérance

Ses mains et ses pieds sont noircis de crasse.

Les yeux, dans des poches profondes, sont injectés de sang.

Voix rauque comme du gravier.

Tout cela pourrait être la manifestation extérieure de décennies d’itinérance par intermittence, la plupart du temps. Depuis les douze dernières années à dormir dans la rue autour de Toronto. Au cours des deux dernières années passées principalement ici, à Clarence Square Park, une parcelle de verdure urbaine le long de l’avenue Spadina.

Mais surtout depuis plus de deux semaines que Jordn Geldart-Hautala a passé confiné dans une boîte en bois mesurant moins de huit pieds sur quatre pieds – considérée comme la dernière «petite maison» restante construite et distribuée dans les campements de sans-abri de la ville dernière année par un bon charpentier samaritain.

Celui-ci semble avoir plutôt bien résisté aux tempêtes, au propre comme au figuré.

Ce n’est pas beaucoup mais c’est quelque chose. Un visiteur pense que personne ne devrait avoir à vivre comme ça.

“C’est le jour 17”, annonce Geldart-Hautala, en émergeant.

Pendant tout ce temps, l’homme autochtone de 45 ans – membre de la nation Sinixt – a répugné à ne serait-ce que mettre un pied à l’extérieur de sa petite maison. Il était menacé d’expulsion par les services de police de Toronto, qui tentaient de signifier Geldart-Hautala avec un mandat émis au Québec. Il a été accusé d’entrave à la police, à la suite d’un incident survenu en 2017, et de non-respect des conditions.

Il n’a pas pu se laver, urine dans une bouteille et a à peine mangé pendant ce temps pour éviter d’évacuer ses intestins.

La police lui a dit qu’aucun membre du public ne peut lui donner de la nourriture ou de l’eau. Les flics ne peuvent pas entrer dans son abri ou le traîner dehors. Mais ils surveillent quand il refait surface et peut être servi.

Un court extrait audio que Geldart-Hautala a enregistré sur son téléphone lorsque la police a tenté de le renverser pour la première fois a été diffusé lors d’une conférence de presse convoquée par des défenseurs des sans-abri mercredi à 6 heures du matin – l’heure à laquelle ils pensaient que les flics reviendraient.

Bien que la qualité audio soit mauvaise, ce que l’on peut comprendre, c’est qu’un officier dit : “S’il sort et se précipite, nous sommes autorisés à entrer et à le prendre.”

L’officier poursuit : “Nous ne vous voyons pas rester à l’intérieur de la boîte pendant six, sept, huit, neuf jours.”

Geldart-Hautala : “Oh, je suis bien plus ingénieux que vous ne le pensez.”

Ses défenseurs accusent la police de “narguer” Geldart-Hautala. Cela ne sonne pas de cette façon à ces oreilles, simplement un agent des forces de l’ordre parlant d’un ton mesuré des difficultés auxquelles Geldart-Hautala était confronté.

« Personne ne va lui apporter de la nourriture », dit le flic.

“Pourquoi pas?” Compteurs Geldart-Hautala. « C’est de l’abus de pouvoir. C’est une punition cruelle et inhabituelle.

Mercredi, se préparant à la réapparition de la police, d’autres habitants du parc ont déplacé leurs tentes, une demi-douzaine encerclant de manière protectrice la petite maison sous un bosquet d’arbres.

Et, de fait, en moins d’une demi-heure, deux officiers descendent, mandat en main. En les voyant approcher, Geldart-Hautala se retire à l’intérieur, porte verrouillée de l’extérieur, et une militante manœuvre son scooter pour empêcher l’accès.

“D’après la façon dont vous bloquez la porte, je suppose qu’il est là-dedans”, dit l’un des officiers de la 52e division. « Jordan, nous sommes là pour votre transport selon votre avocat et votre assistante sociale. Êtes-vous prêt à sortir? Êtes-vous prêt à aller?”

Les flics ne sont en aucun cas agressifs. Mais l’affirmation selon laquelle une sorte d’accord a été conclu par l’avocat et le travailleur social de Geldart-Hautala est vivement réfutée.

Le mandat doit être mis à travers la porte et cela ne se produit pas. Les flics, après quelques minutes, partent. Les supporters de Geldart-Hautala applaudissent.

Tout le monde n’est pas dans ce quartier en partie résidentiel et en partie commercial qui a adopté une vision bénigne de Geldart-Hautala ou du campement. Des graffitis griffonnés sur les bancs du parc se lisent comme suit : « SIGNALEZ CETTE SCUM » et « BEAUCOUP DE LOGEMENTS DISPONIBLES, ILS NE VEULENT JUSTE PAS Y ALLER » et « ARRÊTEZ DE NOURRIR LES RATS ».

Un peu nerveusement, Geldart-Hautala s’adresse à ses partisans.

« Je défends ma terre et mes droits. Je pratique mes droits autochtones. Ils peuvent se retirer et f — off.

Doug Johnson Hatlem, pasteur de rue au Sanctuary Toronto, prononce l’homélie pour les sans-abri, destinée à ce qu’il qualifie de ville sans cœur. «Ils disent que le camping dans les parcs est illégal et dangereux. Mais ce n’est pas une question de santé et de sécurité, ce n’est pas une question de légalité, il s’agit d’invisibliser le problème de la pauvreté qui afflige non seulement les 10 000 sans-abri à Toronto, mais le problème général d’abordabilité à travers le pays.

L’année dernière, la ville a dépensé 663,2 millions de dollars pour les sans-abri, les refuges et les programmes de sensibilisation et Streets To Homes.

Des sans-abri, ajoute Hatlem, qui sont morts dans des ravins, dans le métro, gelés dans des abris de brousse et tués dans des incendies de campements.

« Où sont-ils autorisés à dormir dans cette ville si ce n’est dans les parcs ? Où est-ce que vous avez le droit de garder vos biens les plus maigres ? Nulle part, à moins que vous ne soyez hors de vue, à moins que vous ne soyez là où vous pouvez mourir et ne pas être retrouvé pendant des jours.

Geldart-Hautala raconte à ses auditeurs des moments plus agréables en tant que personne sans logement. “Avant, je gagnais 25 dollars par jour, je retournais dans ma tente, je fumais quelques joints, puis j’allais me coucher.”

Comment Geldart-Hautala en est arrivé à cet état de sans-abrisme est difficile à bricoler. Il raconte qu’il est rentré chez lui un soir pour le dîner de Noël alors qu’il avait 11 ans – en Alberta, où il est né – et qu’il a été mis à la porte par sa mère et son petit ami. Il parle d’années d’existence nomade dans l’Ouest, vivant dans un wigwam forestier à un moment donné en Colombie-Britannique, s’aventurant ici et là, mais rarement avec un toit fiable au-dessus de sa tête. Le Pourquoi de son existence itinérante et marginalisée n’est jamais expliquée. Peut-être qu’il ne peut pas. Mais 30 ans, c’est vraiment long.

Geldart-Hautala n’ira pas dans un refuge. « J’ai été attaqué trop de fois dans ces endroits, j’ai été volé. Je ne peux pas cuisiner ma propre nourriture. Il y a trop de monde dans les refuges, il s’y passe trop de mauvaises choses, de la prostitution et du trafic de drogue, des bagarres. Tu es mieux en prison.

Et il insiste sur le fait qu’il n’acceptera pas de logement social permanent tant que “tous mes amis ne seront pas logés, puis je finirai par trouver le mien”.

Les quelque 2 000 sans-abri, veut-il dire, qui sortent tous les soirs à Toronto.

Mais il a rendu cette situation intolérable, en ce moment, à propos du harcèlement policier présumé et de son statut d’Autochtone. « J’ai été pris au piège à l’intérieur de ma maison, illégalement confiné, pratiquement kidnappé et interdit de toucher le sol canadien, mon territoire ancestral.

Et il a pris un avocat. Sima Atri, du Community Justice Collective, a envoyé lundi une lettre à la ville, protestant contre la menace d’expulsion et de transport de Geldart-Hautala vers le Québec. Il déclare, en partie, que l’expulsion de Geldart-Hautala et l’évacuation de ses biens du parc « violeraient la Charte, les devoirs de common law de la Ville et ses droits en tant qu’Autochtone en vertu du Code des droits de la personne ».

C’est une affirmation douteuse. Clarence Park est la propriété de la ville, les campements sont illégaux et le statut d’Autochtone n’accorde pas de droits exceptionnels dans cette situation.

L’été dernier, au milieu de la pandémie qui a chassé de nombreux sans-abri des refuges, craignant la contagion, plus de 50 campements ont surgi autour de la ville, dont presque tous ont depuis été démantelés, déclenchant à une occasion une violente rencontre entre la police et les militants. La ville a récemment annoncé son intention d’embaucher des agents de sécurité privés pour surveiller certains parcs et empêcher que de grands campements ne reprennent pied.

Tout le monde doit être quelque part, prendre de la place. Mais les parcs sont pour le plaisir communautaire, pas un domicile de facto pour les sans-abri. C’est la friction à laquelle d’innombrables villes sont confrontées.

Tard mercredi après-midi, Atri a fait savoir au Star que les accusations québécoises contre Geldart-Hautala ont été abandonnées et que le mandat n’est plus actif.

Il peut sortir maintenant.

C’est une victoire à la Pyrrhus parce que rien d’autre n’a changé. Toujours là où il ne devrait pas être, toujours soumis à l’autorisation du parc par la ville si et quand elle le souhaite.

Alors tenez les huzzahs.

