Une petite tranche de Mexique à Kelowna aide les travailleurs migrants à se sentir chez eux

Une petite boutique à Kelowna offre un avant-goût de chez-soi aux travailleurs migrants du Mexique qui passent la saison dans des exploitations fruitières de l’Okanagan.

Le marché latin de San peut sembler discret, comme un petit magasin niché dans le centre commercial sur Enterprise Way, mais à l’intérieur, il regorge de couleurs, de musique espagnole, de gens souriants et de boîtes de tortillas empilées jusqu’au plafond.

Sandra Zahuna, la propriétaire du Latin Market, a ouvert la boutique en 2013, après avoir réalisé qu’il n’y avait nulle part à Kelowna pour les Mexicains, comme elle, pour acheter de la nourriture qui a le goût de chez eux.

Elle a déménagé du Mexique au Canada en 2003 et a commencé à travailler dans une ferme fruitière où elle a aidé les travailleurs migrants avec tout, des services bancaires aux besoins médicaux, en passant par la recherche de nourriture qui les a aidés à se sentir à l’aise loin de chez eux. Étant donné que Zahuna parlait déjà anglais et qu’elle est incroyablement ingénieuse, elle a pu aider les gens à accéder aux services dont ils avaient besoin, mais a dû relever un défi lorsque les travailleurs lui ont demandé de les aider à obtenir des tortillas et des piments appropriés.

Au départ, Zahuna expédiait des tortillas et des piments d’un distributeur aux États-Unis pour les 10 travailleurs dont elle était responsable. Cependant, la nouvelle s’est répandue et bientôt les gens des fermes voisines lui ont demandé de leur procurer des choses aussi.

« Tout le monde me demandait pouvez-vous m’apporter des tortillas et des poivrons? » Finalement, Zahuna s’est rendu compte que pour répondre aux besoins des travailleurs migrants, elle devait ouvrir un magasin, et le marché latin de San est né.

« Je voulais créer un endroit où ils se sentent les bienvenus et où ils peuvent parler leur propre langue. »

Son objectif était de créer un lieu où elle pourrait aider les gens à se sentir comme s’ils n’étaient pas seuls et les bienvenus.

Lorsqu’un journaliste de Capital News est venu au magasin pour l’interview, le magasin était plein à craquer.

Zahuna a déclaré qu’ils étaient occupés tout l’été, mais que les affaires reprennent vraiment pendant la saison de récolte des cerises.

À l’extérieur du magasin, des camionnettes de fermes fruitières remplissaient le parking.

L’un des véhicules a amené des travailleurs d’une ferme près de Kelowna qui compte actuellement environ 400 Mexicains, 100 Jamaïcains et 350 Guatémaltèques, a déclaré Zahuna. À l’intérieur, le magasin était plein de gens qui parlaient espagnol et plaisantaient en faisant leurs courses. De nombreuses personnes faisaient la queue pour le service de transfert d’argent que le marché propose également. Le service est important pour les personnes qui ne parlent pas couramment l’anglais, a expliqué Zahuna. Il permet aux gens de faire leur cuisine et d’envoyer de l’argent à leur famille au Mexique tout en parlant leur langue maternelle. Avant de partir, la plupart des clients ont fait quelques courses, dont au moins un paquet de tortillas.

Zahuna a expliqué que les petites tortillas de maïs blanc sont son produit le plus populaire car elles sont polyvalentes, savoureuses, économiques et non disponibles ailleurs.

En s’asseyant pour une entrevue au milieu des boîtes de tortillas et de poivrons d’une commande récente, il est devenu évident que Zahuna est une femme populaire et bien-aimée. Presque tous les acheteurs se sont arrêtés pour dire bonjour et faire des blagues avec le propriétaire du magasin.

Zahuna a déclaré qu’elle connaissait certains des travailleurs depuis plus d’une décennie, se reconnectant chaque année lorsqu’ils venaient au Canada pour travailler pour un contrat d’une durée de deux à huit mois.

Elle a dit qu’à la ferme, les travailleurs deviennent comme une famille, cuisinant, partageant les repas et les célébrations ensemble.

Le magasin sert de lieu de rencontre pour les travailleurs migrants et aide les gens à se sentir plus chez eux loin de leur famille.

Pour tous vos besoins en nourriture latine, bonbons, pinata et cadeaux, arrêtez-vous au marché latin de San.

