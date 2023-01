Une petite station balnéaire anglaise prête pour un lancement de satellite historique

Les derniers préparatifs étaient en cours lundi pour le premier lancement de satellites orbitaux dans l’espace depuis l’Europe occidentale, lorsque la mission de Virgin Orbit transformera le point chaud de surf anglais de Newquay en premier port spatial du pays.

Un Boeing 747 modifié avec une fusée sous son aile décollera de l’aéroport de Newquay lundi soir, surveillé par des foules de l’autre côté de la piste, avant de s’envoler au-dessus de l’Atlantique. Au bout d’une heure, il lancera une fusée à environ 10 700 mètres.

Le vol catapultera la petite station balnéaire de Newquay, à Cornwall dans le sud-ouest de l’Angleterre, qui compte 20 000 habitants et surtout connue des surfeurs pour ses vagues fiables qui déferlent sur l’Atlantique, sous les projecteurs en tant que destination incontournable de l’Europe occidentale pour les petits satellites.

Un Boeing 747 modifié avec la fusée sous son aile décollera de l’aéroport de Newquay lundi soir. (Henry Nicholls/Reuters)

Virgin Orbit, détenue en partie par le milliardaire Richard Branson, a déclaré que la mission lancerait neuf satellites depuis sa fusée LauncherOne, ce qui sera la première fois que la société le fera en dehors de sa base américaine.

L’Europe obtient une option critique pour le lancement de satellites

Le nouveau port spatial de Newquay offre à l’Europe des options pour lancer des satellites plus petits à un moment critique, après que la guerre en Ukraine a coupé l’accès à son utilisation des véhicules russes Soyouz. La fusée Ariane 6 de l’Agence spatiale européenne (ESA), conçue pour transporter de gros satellites, a également connu des retards.

La guerre d’Ukraine a mis en évidence l’importance à des fins militaires tactiques de petits satellites, comme ceux lancés depuis Newquay, qui peuvent se mettre en orbite basse dans des délais beaucoup plus courts que les plus gros.

L’avion devrait décoller à un moment donné entre 21h40 GMT (16h40 HE) et 23h00 GMT (18h00 HE), mais cela dépend de la météo et de “l’état du système”. Virgin Orbit a déclaré qu’il y avait des dates de sauvegarde disponibles pour plus tard en janvier.

Des techniciens travaillent sur la fusée LauncherOne de Virgin Orbit, fixée à l’aile de Cosmic Girl, un Boeing 747-400. L’avion s’envolera au-dessus de l’Atlantique et lancera une fusée à environ 10 700 mètres. (Henry Nicholls/Reuters)

“En supposant que tout continue de bien paraître, nous suivons actuellement bien le lancement”, a déclaré dimanche une porte-parole de Virgin Orbit.

Les passionnés d’espace avec des billets pour l’événement regarderont depuis une zone d’observation de l’autre côté de la piste avant que l’attention ne se tourne vers un flux en direct depuis un grand écran.

Marché croissant des petits satellites

L’accent mis par Virgin Orbit sur les petits satellites se situe à l’opposé des grands satellites desservis par des sociétés comme SpaceX d’Elon Musk, mais le marché est en croissance.

Ils sont utilisés à des fins de changement climatique, d’observation, de développement urbain et de sécurité, et la Grande-Bretagne espère que le nouveau port spatial stimulera son économie spatiale.

Le pays possède une grande industrie spatiale employant 47 000 personnes, qui construisent plus de satellites que n’importe où en dehors des États-Unis, mais ceux-ci ont dû se rendre dans des ports spatiaux aux États-Unis, en Guyane française ou au Kazakhstan avant de pouvoir se rendre en orbite.

Lancer la mission a pris du temps. Il a été retardé depuis la fin de l’année dernière en raison de la myriade d’autorisations réglementaires nécessaires pour le vol inaugural.