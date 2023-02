Une petite souris de Californie remporte le prix Guinness de sa longévité

SAN DIEGO (AP) – Une petite souris californienne a maintenant un gros titre après avoir remporté un record du monde Guinness de longévité.

Une souris de poche du Pacifique nommée Pat – du nom de l’acteur de “Star Trek” Patrick Stewart – a reçu l’approbation Guinness mercredi en tant que souris vivante la plus âgée dans les soins humains à l’âge mûr de 9 ans et 209 jours, a annoncé la San Diego Zoo Wildlife Alliance après une certification cérémonie.

Pat est né au San Diego Zoo Safari Park le 14 juillet 2013, dans le cadre d’un programme d’élevage de conservation, a indiqué l’alliance.

La souris de poche du Pacifique, qui pèse jusqu’à trois sous, est la plus petite espèce de souris en Amérique du Nord et tire son nom des poches de joue que les animaux utilisent pour transporter de la nourriture et des matériaux de nidification, a déclaré la Wildlife Alliance.

La souris avait autrefois une aire de répartition s’étendant de Los Angeles au sud jusqu’à la vallée de la rivière Tijuana, mais la population a plongé après 1932 en raison de l’empiètement humain et de la destruction de l’habitat, a déclaré l’alliance.

On pensait que la souris était éteinte depuis 20 ans jusqu’à ce que de minuscules populations isolées soient redécouvertes en 1994 à Dana Point dans le comté d’Orange, mais l’espèce reste en danger, a déclaré l’alliance.

En 2012, l’alliance a lancé un programme d’élevage pour aider à sauver la souris de l’extinction. L’année dernière, l’alliance a enregistré 117 chiots nés dans un nombre record de 31 portées. De nombreuses souris seront réintroduites dans la nature ce printemps, a indiqué l’alliance.

Une nouvelle population de souris de poche du Pacifique a été établie dans le Laguna Coast Wilderness Park du comté d’Orange et les souris ont commencé à se reproduire sans assistance humaine en 2017, a indiqué l’alliance.

Bien qu’elle ne reçoive pas la publicité d’espèces plus grandes et plus charismatiques, la souris de poche du Pacifique est essentielle à son écosystème car les souris dispersent les graines de plantes indigènes et leur creusement encourage la croissance des plantes, a déclaré l’alliance.

“Cette reconnaissance est si spéciale pour notre équipe et est importante pour l’espèce”, a déclaré Debra Shier, qui a établi et supervise le programme de conservation. “Cela témoigne du dévouement et des soins incroyables que nous, en tant qu’organisation, fournissons à chaque espèce, de la plus grande à la plus petite.”

The Associated Press