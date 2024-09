Une petite molécule nouvellement développée s’est révélée efficace contre 13 des 17 cancers mutants KRAS

Des chercheurs du Centre de dégradation ciblée des protéines (CeTPD) de l’Université de Dundee et des collaborateurs de la société pharmaceutique Boehringer Ingelheim (BI) ont développé un nouveau médicament prometteur à base de petites molécules qui s’est révélé efficace contre 13 des 17 cancers les plus courants liés à la mutation du gène KRAS. Les détails de cette nouvelle recherche sont disponibles ici publié dans la revue Science.

Les mutations KRAS sont impliquées dans 17 à 25 pour cent de tous les cancers, mais les thérapies actuelles sont limitées, ciblant principalement uniquement les mutations G12C, ce qui laisse jusqu’à 50 pour cent des patients atteints d’un cancer provoqué par une mutation KRAS sans options de traitement ciblées.

Mais la nouvelle molécule ACBI3 semble prometteuse pour traiter un éventail beaucoup plus large de cancers induits par la mutation du gène KRAS et adopte une approche différente des tentatives traditionnelles de développement de médicaments ciblant le gène KRAS. Au lieu de tenter d’inhiber l’activité du gène KRAS mutant, ACBI3 dégrade les gènes mutants. Elle a été développée par des équipes multidisciplinaires du laboratoire du professeur Alessio Ciulli du CeTPD et de Boehringer Ingelheim et est basée sur une classe de petites molécules appelées chimères ciblant la protéolyse (PROTAC).

Les mutations du gène KRAS sont associées à plusieurs cancers agressifs et difficiles à traiter, notamment le cancer du pancréas, le cancer colorectal et le cancer du poumon. Ces mutations sont connues pour être très résistantes aux traitements actuels. Pour cette raison, le gène KRAS est l’une des cibles thérapeutiques potentielles les plus étudiées pour le développement de thérapies contre le cancer.

Contrairement aux inhibiteurs traditionnels qui ciblent une seule mutation, ACBI3 a montré qu’il pouvait éliminer rapidement 13 des 17 mutants KRAS les plus courants avec une puissance et une sélectivité élevées. Dans des modèles murins précliniques, il a induit une régression tumorale efficace, démontrant ainsi le potentiel significatif de la dégradation de KRAS en tant que méthode thérapeutique transformatrice.

Le mécanisme d’efficacité de l’ACBI3 repose sur l’utilisation de PROTAC, qui se composent de deux « broches ». Une broche se fixe à la protéine cible (KRAS dans ce cas) tandis que l’autre recrute une ligase E3, un composant du système d’élimination naturel de la cellule appelé ubiquitine-protéase. Cela marque la protéine cible comme « périmée », ce qui alerte l’ubiquitine-protéase de dégrader rapidement cette protéine.

L’effort collaboratif a impliqué les co-auteurs Johannes Popow, Christiane Kofink et Andreas Gollner de BI, et William Farnaby de l’Université de Dundee. L’objectif des équipes était de concevoir de manière rationnelle des dégradateurs de protéines capables de traiter un large éventail de mutations oncogènes du gène KRAS.

Ils ont commencé avec des petites molécules de haute qualité à une extrémité liées aux protéines E3 ligase von Hippel-Lindau (VHL) à l’autre extrémité, ce qui les a conduits à une protéine initiale qui semblait prometteuse. L’équipe a ensuite co-cristallisé KRAS, PROTAC et VHL et, grâce à la cristallographie aux rayons X, ils ont pu voir la structure de ce nouveau complexe jusqu’au détail atomique. Cela a aidé les chercheurs à mieux comprendre comment la molécule était capable de recruter les deux protéines ensemble. Grâce à ces connaissances, les chercheurs ont ensuite amélioré le composé pour accroître son activité.

Alors qu’un tel développement serait normalement considéré comme exclusif, Boehringer Ingelheim a pris la mesure sans précédent de mettre le composé ACBI3 à la disposition de la communauté de recherche mondiale via son opnMe®Portail. Cela permettra aux chercheurs d’accéder gratuitement à des molécules de haute qualité, dans le but d’accélérer l’innovation dans la recherche sur le cancer.

« Le partage de cet outil avec l’ensemble de la communauté scientifique permettra aux scientifiques d’étudier les conséquences et le potentiel de la dégradation d’une protéine clé du cancer dans le but ultime de transformer la vie des personnes atteintes de cancer », a déclaré Peter Ettmayer, responsable de la découverte de médicaments à Vienne chez Boehringer Ingelheim.