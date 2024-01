Une petite maison de sorbier baignée de soleil rend le minimalisme très attrayant

Alors que de plus en plus de gens commencent à réduire leur mode de vie, les petites maisons jouissent d’une immense popularité et de nouveaux modèles commencent à apparaître partout dans le monde. L’Australie est l’un des endroits où les petites maisons font forte impression, étant donné que les prix de l’immobilier dans le pays ont explosé.

Bien que certains puissent penser que le mouvement des petits vivants est avant tout une question de compromis, beaucoup découvrent qu’il s’agit en réalité davantage d’établir des priorités et d’apprendre à vivre une vie plus simple mais plus épanouie. Et les petites maisons soigneusement conçues comme le modèle Mountain Ash ici vous permettent de faire exactement cela. Bénéficiant d’une apparence élégante et équipée de toutes les commodités typiques que l’on peut attendre dans une maison moderne, cette micro-habitation mobile vous permet de communier avec la nature et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Ce sorbier de 33 pieds (10,1 mètres) de long et 8,5 pieds (2,6 mètres) de large a été conçu et fabriqué par la société Treehab Tiny Houses, basée à Melbourne, une entreprise familiale qui se concentre sur la création de maisons respectueuses de l’environnement et durables. sur roues. Ils ne sont sur le marché que depuis environ cinq ans et ont quelques modèles dans leur gamme, mais leurs maisons constituent d’excellentes solutions à la fois pour la vie alternative et pour le tourisme. De plus, ils soutiennent également les personnes qui souhaitent emprunter la voie du bricolage avec des cadres en acier et des kits de petites maisons.

Mountain Ash est l’un de leurs modèles clé en main et est construit selon les normes de construction les plus élevées avec des matériaux de qualité supérieure et une grande attention aux détails. Construite sur une remorque à trois essieux avec un cadre en acier Trucore léger et une isolation durable et recyclée, cette maison mobile présente un extérieur moderne revêtu du mélange toujours aussi populaire de revêtement en métal noir et d’accents de cèdre.

Photo de : Treehab Tiny Houses

Comme la plupart des micro-habitations en provenance d’Australie, cette petite maison est dotée d’un intérieur décloisonné incroyablement lumineux et aéré, permettant une grande circulation d’air. L’aménagement simple mais remarquablement confortable comprend toutes les fonctionnalités de base qui rendent la vie confortable et bien plus encore. À l’intérieur de l’intérieur de 272 pieds carrés (25,2 mètres carrés), vous trouverez un salon confortable, une chambre en mezzanine privée, une belle cuisine américaine et une immense salle de bains sous le grenier. Outre les grandes portes d’entrée coulissantes, tout l’espace intérieur bénéficie de grandes baies vitrées qui permettent aux résidents de profiter de la vue sur l’environnement naturel environnant.

Les designers ont gardé les choses simples et minimalistes pour chaque aspect de cette maison, des matériaux à la palette de couleurs et au style général. Les sols aux couleurs naturelles se combinent harmonieusement avec les murs et plafonds blancs pour créer une ambiance de plage aérée. Les accents de bois et les objets de décoration en rotin ou en osier, ainsi que les choix de couleurs neutres, donnent à l’espace un aspect chaleureux d’inspiration ferme.

En entrant, vous êtes accueilli par le salon et la cuisine à aire ouverte. Le salon lumineux est compact mais confortable, équipé d’un canapé convertible, d’une table d’appoint, d’une télévision murale et d’une petite cheminée à bois qui rend l’espace encore plus accueillant. En plus d’être assis près de la porte d’entrée vitrée, le salon dispose de deux fenêtres surdimensionnées qui créent un lien plus profond avec l’extérieur.

Photo de : Treehab Tiny Houses

La cuisine lumineuse bénéficie d’énormes quantités de lumière naturelle provenant de la porte d’entrée et d’une baie vitrée sur toute la longueur entre les armoires du bas et du haut. Il est moderne et entièrement fonctionnel, avec une table de cuisson à quatre brûleurs, un four, un évier, un lave-vaisselle et un espace pour un grand réfrigérateur. De nombreux espaces de rangement sont fournis par les armoires blanches élégantes et un garde-manger haut. De plus, le comptoir en bois de 9 pieds de long (2,9 mètres) offre beaucoup d’espace pour la préparation des repas.

Un petit couloir depuis la cuisine mène à la salle de bain sous les combles et à un discret escalier en forme de L rempli de tiroirs de rangement. Une porte escamotable donne accès à la salle de bains carrelée, étonnamment grande et bien équipée. Elle comprend une grande douche fermée en fibre de verre, un meuble-lavabo avec lavabo en céramique et des toilettes. Cette salle de bain claire et lumineuse dispose même d’un espace pour une unité laveuse/sécheuse sous le banc du meuble-lavabo et d’armoires de rangement supplémentaires. Le comptoir du bain est suffisamment généreux pour ajouter un deuxième lavabo si le propriétaire le désire.

Photo de : Treehab Tiny Houses

Les escaliers mènent à l’espace nuit dans l’unique mezzanine de cette petite maison. Il s’agit d’un loft king-size baigné de lumière naturelle qui offre non seulement de l’intimité, grâce aux lattes en bois qui composent le mur d’intimité, mais aussi du calme et de la sérénité. Il y a également beaucoup d’espace de rangement, ainsi qu’une grande lucarne au-dessus du lit pour s’endormir à la belle étoile.

Pour améliorer le confort et l’atmosphère haut de gamme de cette petite maison, les constructeurs ont également inclus du matériel d’armoire doré, des suspensions élégantes, des downlights LED, un détecteur de fumée et un système de chauffage et de refroidissement à cycle inversé de 2,5 kW.

Tarif pour le Petite maison de sorbier sur roues commence à 139 990 AUD (environ 91 000 $). Puisque le constructeur est prêt à adapter chaque unité aux besoins et préférences du client, tout ce qui a été présenté ici peut être amélioré et adapté à votre style de vie.