Une petite lueur d’espoir pour les ours polaires dans un Arctique avec moins de glace de mer

Vous connaissez bien l’image : Un ours polaire solitaire, échoué sur un morceau de banquise flottante. Parfois, l’ours a l’air émacié. Il semble toujours avoir l’air triste.

Il y a des décennies, des images puissantes comme celles-ci en sont venues à représenter la colère du changement climatique. Ils racontent une histoire fascinante : le réchauffement climatique fait fondre la banquise arctique, dont les ours polaires ont besoin pour survivre. Sans cela, ils périront.

C’est une histoire vraie. Au cours des deux dernières décennies, l’Arctique a perdu environ un tiers de sa glace de mer hivernale et continue de fondre à un rythme d’environ 13 % chaque décennie. En conséquence, les ours polaires sont menacés d’extinction. Une étude de 2020 a révélé que si les pollueurs ne réduisaient pas leurs émissions de gaz à effet de serre – le principal moteur du réchauffement climatique moderne – toutes les populations polaires sauf quelques-unes les ours disparaîtront d’ici la fin du siècle.

Mais il y a une toute petite lueur d’espoir pour ces prédateurs emblématiques, révélée aujourd’hui dans une étude publiée dans la revue La science. Il constate qu’une population nouvellement documentée d’ours polaires au Groenland semble survivre sans beaucoup de glace de mer pendant la majeure partie de l’année. Au lieu de chasser uniquement sur la glace qui se forme dans la mer, ces ours utilisent également la glace qui se détache des glaciers qui se déversent dans les fjords depuis la terre, qui est disponible toute l’année. Peu d’études ont documenté ce comportement auparavant.

Les auteurs suggèrent que dans un monde qui se réchauffe, les régions de glace glaciaire pourraient être des bastions pour l’espèce, les aidant à s’accrocher.

« Ces zones pourraient voir les ours polaires persister plus longtemps », a déclaré Steven Amstrup, scientifique en chef de Polar Bears International, qui n’est pas affilié à la nouvelle étude. Si les ours n’avaient pas de glace glaciaire abondante, a-t-il dit, « nous n’aurions pas d’ours polaires dans cette région en ce moment ».

C’est une grande nouvelle pour un animal avec tant de symbolisme, mais les experts préviennent que ce n’est pas exactement bien nouvelles. Au lieu de cela, il préfigure l’acte final d’une tragédie, révélant où pourraient vivre les derniers vestiges d’une espèce.

Les ours polaires ont besoin de graisse, donc ils ont aussi besoin de glace de mer

La vie d’un ours polaire dépend de la graisse. Ils ont besoin de graisse corporelle pour rester au chaud dans l’Arctique glacial, et ils ont également besoin de graisse pour rester hydratés. Parce que la majeure partie de l’eau douce qui les entoure est gelée pendant une grande partie de l’année, ils dépendent souvent plutôt de l’eau métabolique – un sous-produit de la décomposition des graisses qu’ils consomment.

C’est pourquoi les phoques sont une source de nourriture idéale – ils sont essentiellement un gros tas de graisse riche en calories. Les ours polaires les chassent presque exclusivement pour se nourrir et peuvent ingurgiter 100 livres de graisse en une seule séance.

Mais il y a un hic : ce festin gras n’est généralement possible que lorsqu’il y a de la glace de mer. Les ours attrapent les phoques lorsqu’ils viennent sur la glace pour muer ou avoir des bébés, ou lorsque les phoques passent la tête à travers pour respirer.

Au cours d’une année typique, la banquise arctique se rétrécit pendant l’été (lorsque les ours dans certaines régions jeûnent) puis se reforme en hiver (permettant aux ours de chasser). Le changement climatique, cependant, souffle sur l’Arctique avec de la chaleur – il s’est réchauffé environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale – raccourcissant considérablement le nombre de jours disponibles pour chasser.

« Il n’y a pas de nourriture sans glace », a déclaré Andrew Derocher, professeur et spécialiste des ours polaires à l’Université de l’Alberta, qui n’est pas non plus affilié au journal.

La nouvelle étude ne contredit rien de tout cela. « Alors que la banquise arctique disparaît, nous voyons des conséquences pour les ours polaires », a déclaré Kristin Laidre, auteur principal de l’article et professeur agrégé à l’Université de Washington. Mais l’étude suggère que certaines populations d’ours pourraient être moins sensibles au rétrécissement de la banquise.

Des scientifiques ont documenté une population inhabituelle d’ours polaires au Groenland

Il est difficile d’imaginer un animal plus difficile à étudier que l’ours polaire, surtout dans un endroit comme le Groenland. Au-delà d’une tolérance au froid, les chercheurs ont souvent besoin d’un hélicoptère ou deux juste pour trouver les animaux, qui ont évolué pour rester cachés afin qu’ils puissent se faufiler sur leurs proies.

C’est l’une des raisons pour lesquelles cette étude est si importante : elle révèle une population d’ours polaires jamais documentée auparavant dans le sud-est du Groenland, qui est largement distincte des populations du nord-est. C’est la population d’ours polaires la plus génétiquement distincte au monde, dit Laidre, suggérant qu’elle a été isolée pendant un certain temps.

Les résultats les plus intrigants, cependant, ont plus à voir avec le mode de vie de ces animaux qu’avec leur génétique. Dans cette partie du Groenland, la banquise est particulièrement rare. Il n’y a pas de glace de mer utilisable pendant plus de 250 jours par an, écrivent les auteurs, et les ours polaires ne peuvent pas jeûner aussi longtemps. Ils perdent environ deux livres de graisse corporelle par jour de jeûne, a déclaré Derocher.

Pourtant, cette population d’ours a survécu pendant des centaines d’années, dit Laidre, il est donc clair qu’ils trouvent de la nourriture. La question est, comment ?

Tout d’abord, une décomposition pédante mais importante de la glace : il y a la glace de mer, qui est de l’eau de mer gelée, mais il y a aussi les glaciers, qui sont faits de neige (eau douce) comprimée au fil du temps en grandes plaques de glace qui coulent comme une rivière lente.

Dans quelques régions du monde abritant des ours polaires – y compris Svalbard et le sud-est du Groenland – de grands glaciers se jettent dans la mer, où ils s’effondrent en morceaux. Ils sont un peu comme des tapis roulants, a déclaré Twila Moon, co-auteur de l’étude et scientifique au National Snow and Ice Data Center. Lorsqu’une pièce se détache dans la mer, une autre la remplace.

Ce que les chercheurs ont découvert, c’est que les ours polaires du sud-est du Groenland peuvent utiliser ces morceaux de glace pour chasser les phoques, même si les icebergs sont beaucoup plus variés et déchiquetés que la glace de mer. La découverte suggère que ces ours peuvent chasser sur n’importe quelle surface de glace s’il y a de la nourriture en dessous. (Certains ours polaires du nord de l’Europe utilisent probablement aussi les glaciers pour vivre et chasser, pendant au moins une partie de l’année, a déclaré Derocher.)

Et cette approche peut être la clé de leur survie. Même en été, il y a encore beaucoup de glace disponible après la fonte de la banquise. Les glaciers ici sont énormes et incroyablement épais, a déclaré Moon, donc même s’ils fondent, ils continuent de déverser de la glace dans les fjords. C’est la lueur d’espoir : les habitats avec de la glace glaciaire pourraient être des refuges pour les ours polaires dans un monde qui se réchauffe.

Aucun ours polaire n’est en sécurité alors que la planète se réchauffe

Malgré les nouvelles preuves, Derocher, de l’Université de l’Alberta, ne voit pas cette étude comme une bonne nouvelle. D’une part, il n’y a pas beaucoup d’habitats d’ours polaires qui ont de la glace glaciaire, a-t-il déclaré. Donc même si ces habitats deviennent des refuges, ils ne pourront pas supporter beaucoup d’ours. (Et pour l’instant, les chercheurs n’ont pas l’intention d’expédier des ours polaires dans ces régions.)

De plus, les glaciers fondent rapidement, y compris ceux du Groenland, qui abrite l’une des deux seules calottes glaciaires de la planète. Le pays perd environ 234 milliards de tonnes de sa calotte glaciaire par an, qui fond sept fois plus vite que dans les années 1990. (Remarquablement, la fonte des glaces du Groenland contribue à elle seule à environ 0,5 millimètre d’élévation du niveau de la mer dans le monde.)

Il n’est pas clair non plus que les ours polaires de l’étude soient en plein essor, dit Derocher. Les chercheurs ont découvert que les ourses ont un taux de natalité et une masse corporelle inférieurs à ceux de certaines autres populations – ce sont des « drapeaux rouges », a-t-il déclaré. Parce que les ours sont si isolés, ils pourraient également être à risque de problèmes génétiques résultant de la consanguinité, a-t-il ajouté.

« Si les ours ne sont pas déjà en très bon état dans le sud-est du Groenland, c’est un indicateur de vulnérabilité potentielle au réchauffement », a-t-il déclaré.

Laidre explique que nous ne savons pas grand-chose sur la santé de ces ours – après tout, son équipe vient tout juste de les documenter. « Je pense que les gens sont tentés de lui donner une tournure pleine d’espoir, mais nous ne savons tout simplement pas comment ils vont », a-t-elle déclaré. La prochaine étape logique, a-t-elle ajouté, consiste à surveiller la nouvelle population pour déterminer si elle est en bonne santé et stable ou en déclin, par exemple en raison d’un manque de nourriture.

En fin de compte, comme le disent de nombreuses histoires sur la faune, la seule façon de sauver cette espèce est de réduire rapidement les émissions de carbone, disent les experts. Ces images d’ours polaires souffrant apparemment de la fonte des glaces sont dramatiques, mais elles ne sont pas fausses. L’avantage de la glace glaciaire complique mais ne change pas l’histoire de leur sort.

« La glace glaciaire est quelque chose que nous devons prendre en compte lorsque nous pensons à l’endroit où les ours polaires pourraient se trouver dans un Arctique sans glace », a déclaré Laidre. Le sud-est du Groenland pourrait être une sorte de bastion, a-t-elle dit, mais « ces ours sont soumis au réchauffement climatique, comme tous les autres ours ».