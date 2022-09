La chanson ‘Saami Saami’ de ‘Pushpa: The Rise’, avec Allu Arjun, Rashmika Mandanna et Fahadh Faasil entre autres, a fait vibrer les gens du monde entier pendant des mois. Même maintenant, la tendance ne s’est pas complètement éteinte sur Instagram, où il y a eu un déluge de danse Reels to Sami Sami après la sortie du film. Une petite fille, soutenue par plusieurs enfants talentueux, dansant sur la chanson et réussissant à la perfection le pas de signature de Rashmika, a gagné Internet.

La vidéo devenue virale sur Twitter semble avoir été tournée dans le cadre d’un programme scolaire, où plusieurs enfants en uniforme pouvaient être vus danser.

Récemment, une vidéo d’une femme âgée faisant vibrer la scène de danse avec sa danse super énergique sur Saami Saaami est également devenue virale sur Internet. Dans le clip, la chanson de Mounika Yadav joue en arrière-plan alors que grand-mère devient folle et montre ses mouvements agiles. Eh bien, dansez comme si personne ne vous regardait et ce grand-mère desi laisse clairement tomber des indices sur la façon de le faire. Le clip a été partagé par une page Instagram, qui s’appelle Gidda Company.

Les fans d’Allu Arjun attendent avec impatience le deuxième volet de Pushpa. Appelé Pushpa: The Rule, le film promet d’avoir une confrontation passionnante entre le personnage principal d’Allu Arjun et le personnage de Fahadh Faasil. Eh bien, il y a une bonne nouvelle pour les fans. Si l’on en croit les rapports, alors Pushpa 2 ira sur les étages à partir de la troisième semaine de septembre.

Selon un rapport de Pinkvilla, le réalisateur Sukumar est prêt à présenter les films en septembre après avoir travaillé dur sur le scénario. Une source a révélé: “Sukumar a planifié la cérémonie de puja Pushpa 2 à la dernière minute sans Bunny (Allu Arjun) et Rashmika car il n’y avait pas de date propice plus tard pour les trois prochains mois. Et Bunny était à New York. Il est de retour et passe maintenant suffisamment de temps avec sa famille avant de commencer à tourner la troisième semaine de septembre. Rashmika rejoindra l’équipe plus tard.

