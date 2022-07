Une petite fille s’est noyée dans un bain pendant que son père téméraire fumait et naviguait sur Facebook – quelques jours après avoir failli faire la MÊME chose

Une petite fille s’est tragiquement noyée dans le bain pendant que son père téméraire fumait une cigarette et naviguait sur Facebook.

Daniel James Gallagher, 26 ans, a plaidé coupable de l’homicide involontaire coupable de Leah Jayde, âgée de neuf mois, à la suite de sa mort le 2 avril de l’année dernière.

Daniel James Gallagher, 26 ans, a laissé la petite Leah dans le bain sans surveillance en avril de l’année dernière Crédit : Facebook

Le père fumait une cigarette et naviguait sur Facebook avant de découvrir que sa fille s’était noyée Crédit : Facebook

Elle est décédée quelques jours seulement après un quasi-accident lorsque Gallagher l’avait laissée seule dans 10 à 12 centimètres d’eau.

Le bébé avait été placé dans le bain alors que l’eau coulait encore par son père chez eux dans le Queensland, en Australie.

La Cour suprême de Brisbane a entendu comment Gallagher avait laissé Leah sans surveillance pour faire face à un problème électrique dans la propriété.

Après être sorti de la maison, il a fumé une cigarette avant de parcourir Facebook pendant plusieurs minutes.

Lorsque le jeune homme de 26 ans est revenu vers Leah, il l’a trouvée inconsciente et “flottant face contre terre” dans la baignoire qui débordait.

Le père frénétique a appelé les services d’urgence et a tenté une RCR avant que les ambulanciers n’arrivent pour prendre le relais.

La mère de Leah, Shaylan Gallagher – qui s’est séparée de son amoureux du lycée Gallagher en 2020 – s’est également précipitée à la maison pour essayer de sauver sa petite fille.

La fillette de neuf mois a été emmenée à l’hôpital de Hervey Bay, où elle a malheureusement été déclarée morte.

Le procureur de la Couronne, Chris Cook, a estimé que Gallagher avait laissé sa fille sans surveillance pendant environ sept minutes.

Bien qu’il ait admis qu’il n’y avait “aucun doute” que le père avait des remords, il a dit que la mort de l’enfant n’était “pas un accident”.

M. Cook a déclaré au tribunal: “C’était au-delà de l’insouciance. C’était plus que de l’inattention, ses actions ont causé une mort entièrement évitable.

“L’impact sur les victimes ici est bien sûr extrême.”

Dans une cruelle tournure du destin, le tribunal a entendu comment un incident dangereux similaire avait eu lieu alors que Leah était sous la garde de son père.

Quelques jours à peine avant la noyade de l’enfant de neuf mois, maman Shaylan était arrivée à la maison où elle aurait trouvé sa fille seule dans le bain pendant que Gallagher fumait.

Son avocat de la défense, Andrew Hoare, a déclaré que le jeune homme de 26 ans avait été “distrait par des questions étrangères et non pertinentes” et n’avait pas réalisé le risque de noyade.

Il a ajouté : “Mon client aura toujours la culpabilité de sa conduite.

“Mon client a compris que sa conduite n’aura pas seulement un effet sur lui, mais sur tous ceux qui aimaient sa fille.”

Shaylan, la mère au cœur brisé de Leah, dit qu’elle purge une peine d’emprisonnement à perpétuité après avoir été privée de sa petite fille.

Dans une déclaration d’impact “profondément émouvante”, elle a déclaré avoir ressenti “une grande douleur et des dommages physiologiques”.

Elle a raconté à ABC comment elle avait commencé à “crier et brailler les yeux” après avoir reçu l’appel écrasant que Leah était inconsciente.

La maman est maintenant en mission pour sensibiliser à la sécurité des enfants.

Shaylan a déclaré: “Il s’agit de suivre votre intuition. Si vous sentez que votre enfant n’est pas en sécurité quelque part, agissez en conséquence.

“Je pense que c’est juste un rappel constant que vous avez vos instincts maternels pour une raison.”

Le juge Peter Applegarth a déclaré que le premier incident où il avait laissé Leah sans surveillance aurait dû servir de réveil à Gallagher.

Le père a plaidé coupable d’homicide involontaire après l’avoir laissée seule dans l’eau.

Son devoir de diligence impliquait de laisser Leah sans surveillance dans le bain et de laisser couler l’eau.

Il a été condamné à une peine de cinq ans, avec sursis après 15 mois.

Shaylan, maman désemparée, dit que Gallagher avait laissé Leah seule dans le bain à une autre occasion quelques jours avant sa mort Crédit : Facebook