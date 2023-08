Une petite fille se noie après être « tombée du yacht de ses parents alors qu’elle s’est libérée du harnais » à Fidji

Une petite fille s’est tragiquement noyée après être tombée du yacht de ses parents à Fidji.

La petite Māhina Toki est décédée vendredi après s’être libérée du harnais dans lequel elle était attachée sur le pont et être tombée à l’eau.

Les rapports affirment que la petite avait été attachée au catamaran de 32 pieds nommé Kalamari alors qu’elle regardait un film à l’extérieur.

Ses parents Mark et Kiri, de Great Barrier Island en Nouvelle-Zélande, préparaient le dîner à l’époque alors qu’ils étaient amarrés à Musket Cove.

L’enfant de 13 mois, « qui aimait l’eau et la vie sur le bateau », serait tombé à la mer juste avant 17 heures, heure locale.

Les parents paniqués ont lancé une recherche désespérée de leur fille après avoir découvert qu’elle avait disparu du pont.

La police des Fidji a déclaré que Māhina avait ensuite été retrouvée flottant dans la mer.

Malgré des tentatives désespérées pour la faire revivre, la gamine est malheureusement décédée sur les lieux.

Des responsables ont déclaré que la famille était amarrée à Musket Cove, sur la côte ouest des Fidji, depuis fin juillet.

Une collecte de fonds a été lancée par un autre croiseur pour aider la famille à couvrir les frais funéraires et les frais de voyage à son retour en Nouvelle-Zélande.

Dans un billet sur le DonnezUnPeu page de dons, Grace Palos a déclaré que la petite fille était attachée par un harnais mais avait « travaillé librement et trouvé l’eau ».

On y lisait : « Māhina était une belle enfant heureuse et souriante qui aimait l’eau et la vie sur le bateau.

« Sa mère, Kiri, a dit qu’elle avait des yeux qui regardaient dans votre âme depuis le jour de sa naissance. Elle avait 13 mois hier.

Grace a déclaré que Mark et Kiri, accablés de chagrin, faisaient maintenant de leur mieux pour «reprendre leur vie» alors qu’ils rentraient chez eux sans leur fille.

« A la bien-aimée Māhina, puisses-tu vivre à jamais en paix, éclaboussant de joie quelque part dans la mer », a ajouté le message.

Près de 10 000 £ ont déjà été collectés pour aider les parents au cœur brisé.

Les autorités des Fidji enquêtent sur l’incident.

Un porte-parole du ministère néo-zélandais des affaires étrangères et du commerce a déclaré qu’il était au courant de la tragédie et fournissait une assistance consulaire.

Le directeur de la station balnéaire de Musket Cove, Joe Mar, a déclaré que les habitants et les autres croiseurs se sont précipités pour aider la famille alors qu’ils trouvaient le corps sans vie de Māhina.

Un ambulancier paramédical en congé, un médecin, deux infirmières et une sage-femme auraient tenté de ranimer la petite fille.

Il a expliqué: « La famille s’est précipitée sur le rivage pour demander de l’aide et beaucoup de gens se sont précipités à leur secours, mais n’ont malheureusement pas pu la ranimer. »

Joe a déclaré au New Zealand Herald que les parents ont maintenant déménagé à Denarau, où ils sont soutenus par la police.