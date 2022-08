Une petite fille qui chante passionnément “Kaise Hua” avec papa gagne à nouveau les cœurs

Une petite fille qui se donne à fond pour chanter la chanson “Kaise Hua” de Kabir Singh de Shahid Kapoor a conquis les cœurs sur Twitter. Dans le clip vidéo viral qui a été initialement publié il y a deux ans, on peut voir l’enfant jammer avec son père qui joue Kaise Hua à la guitare et la chante. La bambine se joint à elle, mais elle semble réserver son énergie pour chanter le morceau Kaise Hua de la chanson. De plus, elle a sa propre petite guitare à la main et semble n’être rien de moins qu’une pro.

Cette enfant a sûrement un bel avenir devant elle si sa passion pour la musique telle qu’elle est exposée dans le clip est à la hauteur.

La petite fille a économisé toutes ses énergies pour “kaise hua” pic.twitter.com/NeHa38h70Y – Shivani Rai (@blinking_hasi) 21 août 2022

Comme c’est mignon… Quand elle dit “kaise hua”. Vraiment un lien inestimable entre père et fille.♥️♥️ https://t.co/MWaCpUnyJ5 — Devesh Kumar (@DeveshK64427359) 23 août 2022

Cela a fait ma matinée https://t.co/UWDUpjEpgl — Saumya Tandon (@saumyatandon) 23 août 2022

La beauté est qu’elle sent les notes de musique https://t.co/YGFaUtJYPb — Nikhil Saxena (@nikhunk) 22 août 2022

Ouais exactement cette énergie, ne la perds pas gamin https://t.co/Zmfuj5xg9P – Muhib (@chaipizzaburger) 22 août 2022

Ceci… Divisez-moi en morceaux s’il vous plaît écoutez l’achat de kaise hua. @indhavaainko nous avons une étoile en herbe. Enna sollar @MPannade @PandaSaffron https://t.co/Richhr0CLY — Srivatsan (@itsonlymeSri) 22 août 2022

Pendant ce temps, le gamin ‘Gulabi Aankhen’ était également de retour sur Internet pour voler le cœur de tout le monde récemment. Dans la vidéo désormais virale, le garçon chante de manière phénoménale la chanson emblématique du légendaire Kishore Kumar, Mere Mehboob Qayamat Hogi. La vidéo fascinante a été tweetée par l’officier de l’IAS Awanish Sharan le 8 juillet, et honnêtement, elle vous donnera envie de la jouer en boucle.

Fait ma journée.❤️ pic.twitter.com/SMKj5ZfyHO — Awanish Sharan (@AwanishSharan) 8 juillet 2022

En déposant la vidéo sur son compte Twitter officiel, Awanish a écrit dans la légende “Made my day” et l’a terminée avec une émoticône en forme de cœur rouge. Dans la vidéo, le garçon chante non seulement magnifiquement, mais joue également du piano. Il semble que le petit garçon ait reçu une formation, et maintenant son talent s’épanouit à merveille. Alors que son chant d’enfance était extrêmement mignon et adorable, sa voix s’est complètement transformée maintenant et semble très apaisante pour les oreilles.

