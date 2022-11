Une petite fille qui chante “Hanuman Bhajan” est la chose la plus mignonne sur Internet aujourd’hui

Les enfants ont le don de faire quelque chose d’original et ils gagnent des cœurs avec leurs talents chaque fois que quelque chose de “mignon” devient viral sur Internet. Cette fois, c’est une petite fille qui a reçu l’amour des utilisateurs des médias sociaux alors qu’ils admiraient la façon dont elle scandait “Hanuman bhajan” parmi les aînés. La vidéo d’une minute partagée sur le site de micro-blogging a recueilli plus de 24 000 vues et plusieurs commentaires d’utilisateurs en ligne qui l’ont trouvée belle et belle.

Dans le clip, on pouvait voir la jeune fille vêtue d’une chemise à carreaux et d’une cravate, qui est probablement son uniforme scolaire. Elle semblait être assise avec d’autres femmes à un “Satsang” ou rassemblement religieux.

La vidéo a fait fondre les cœurs au moment où elle a commencé à chanter le bhajan avec d’autres dames répétant après elle. Elle fait une pause après avoir chanté “Chhota sa Hanuman, chalave gadi Satsang ki” et attend que les anciens et la congrégation suivent l’exemple. Comme c’est mignon! Les internautes ont apprécié sa douce voix et sa capacité à apprendre les paroles par cœur en postant d’adorables commentaires pour la jolie chanteuse.

Le clip a été partagé par une page Twitter appelée « Zindagi Gulzar Hai ». Sa légende disait “Cutest Bhajan” avec un cœur et un visage souriant avec des emojis aux yeux en forme de cœur.

Twitterati a suscité de douces réactions lorsque l’un d’eux a dit: “Magnifiquement chanté” tandis qu’un autre a commenté: “Tellement mignon”. “Que Dieu la bénisse”, a déclaré un sympathisant de la petite fille qui a fait tomber les internautes amoureux de ses adorables bouffonneries et de ses adorables chants.

On dirait que les jeunes enfants ont des talents comme aucun autre ! Te souviens-tu de la fille qui dansait « Samis Samis » et est devenue populaire pour ses rebondissements uniques et ses mouvements de signature sur le point ? Même ses expressions faciales ont fait tomber les internautes sur sa vidéo de danse. Certains d’entre eux ont également prétendu qu’elle était une “Small Rashmika”. La chanson originale faisait partie du film de 2021 Pushpa : l’ascensionavec Rashmika Mandanna et Allu Arjun.

