Les enfants montrent les formes les plus pures des émotions et des qualités humaines, que ce soit le bonheur, l’amour, la tristesse ou la bienveillance. Un exemple de ce fait est un clip qui montre une petite fille avec un grand cœur.

La vidéo montre de petits enfants, dont certains vêtus de l’uniforme scolaire, assis en ligne. Parmi les enfants se trouve une fille que l’on voit manger dans un paquet de sarriette. La personne qui filme la vidéo tend la main pour demander à la fille un peu de salé. Le geste est immédiatement reçu par la fille qui enfonce alors sa main dans le paquet et en sort une poignée pleine de sarriette.

La quantité qu’elle était prête à donner à la personne était suffisante pour laisser peu ou rien dans le paquet. Dès qu’elle sort son poing rempli de sarriette pour donner à la personne, on voit la main faire un non. La personne était bouleversée après avoir vu la fille qui était prête à partager toute sa nourriture avec la personne.

Partageant la vidéo sur Twitter, l’utilisateur, dans la légende, a écrit: “La petite fille a un grand cœur.” Regardez le clip ici :

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a recueilli près de 6 000 vues et plusieurs internautes y ont réagi. Un utilisateur, voyant la gentillesse de la fille, a écrit: “J’aimerais que tout le pays soit comme ça.”

J’aimerais que tout le pays soit comme ça — Kshitij Anand (@AnandKshitij) 14 septembre 2022

Un autre utilisateur a commenté avec un ensemble d’emojis reconnaissants et aimants.

🫰😘👏❣️ — VINEEL SAHU 🇮🇳 (@vineel_sahu) 15 septembre 2022

Les enfants finissent toujours par gagner des cœurs en ligne pour leur innocence et leur authenticité. Par exemple, une autre vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un petit enfant s’excusant auprès de son professeur. On voit l’enfant s’excuser d’une manière qui réchauffe les cœurs en ligne. Il essaie de consoler son professeur qu’il ne sera pas espiègle et on le voit étreindre et embrasser son professeur dans les efforts pour se repentir.

