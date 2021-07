L’action rapide des responsables de la police des chemins de fer du terminus Lokmanya Tilak, à Mumbai, a réuni une fillette de 5 mois avec sa famille. La jeune fille a été retrouvée dans un wagon-lit du train Benaras-Mumbai Superfast à 12h50 le 28 juillet, a rapporté le Times of India. Il n’y avait personne autour du bébé, après quoi une employée l’a pris en charge pendant que d’autres essayaient de localiser ses proches.

Les responsables des chemins de fer ont vérifié les tableaux de réservation de l’autocar et ont constaté que le siège où la fille avait été trouvée avait été réservé par Shivnarayan Gautam, résident de Nalasopara. Gautam a déclaré aux responsables du FPR que la fille était sa petite-fille et qu’il s’était rendu à Mumbai avec sa femme malade, ses deux enfants et le nourrisson. Dans la précipitation pour descendre du train, il a oublié le bébé dans le train et au moment où la famille s’en est rendu compte, le train avait déjà quitté la gare. Gautam a déclaré que la mère de l’enfant était décédée. Les fonctionnaires ont vérifié l’identité avant de remettre l’enfant à la famille.

Il s’agit d’un autre cas où l’action rapide des autorités ferroviaires a assuré la sécurité des passagers. En avril de cette année, un aiguilleur de la Central Railway (Division de Mumbai) a sauvé la vie d’un enfant qui était tombé sur les rails avant qu’un train ne s’approche de la gare. L’acte héroïque a été capturé sur la caméra de vidéosurveillance sur la plate-forme et ensuite partagé en ligne.

Le clip montrait une femme et un enfant marchant jusqu’au bord de la plate-forme. L’enfant glisse de sa main et tombe sur la piste. Elle crie à l’aide, après quoi l’employé du chemin de fer court sur la voie et sauve l’enfant du train venant en sens inverse.

Cet acte courageux de l’homme a également été apprécié par le ministère des Chemins de fer.

