Une petite fille, née lors d’un tremblement de terre en Syrie, perd ses parents dans une catastrophe

Une femme en Syrie a donné naissance à un enfant sous les décombres d’un immeuble qui s’est effondré après le violent tremblement de terre du lundi 6 février. Une vidéo du bébé sauvé des décombres a maintenant trouvé son chemin sur Internet. Dans la courte vidéo, nous voyons un sauveteur portant un nouveau-né et courant hors de la structure effondrée. Le nouveau-né aurait survécu après le sauvetage. Cependant, sa mère a succombé aux blessures subies en étant coincée sous les décombres. Selon la publication sur les réseaux sociaux, le bébé a été sauvé à Afrin, en Syrie.

« Cette fille, qui n’a pas encore de nom, est née aujourd’hui sous les décombres lors du tremblement de terre d’Afrin en Syrie, ses deux parents sont morts, mais elle a survécu. Né orphelin », lit-on dans la légende publiée avec la vidéo.

Les utilisateurs des médias sociaux ont eu le cœur brisé par la vidéo. Les utilisateurs ont prié pour la sécurité de l’enfant et espéraient qu’il pourrait se remettre de la perte tragique. Un utilisateur a écrit : “Prier pour elle”.

La Turquie et la Syrie ont été frappées lundi par un tremblement de terre de magnitude 7,8. Les premières secousses, dont l’épicentre était Gaziantep en Turquie, ont été ressenties vers 04h17 heure locale. Le tremblement de terre, qui a éclaté le long d’une ligne de faille longue de 100 km selon la BBC, a été suivi de pas moins de 120 répliques.

Le deuxième séisme de magnitude 7,5 a frappé à 13h24 heure locale à Kahramanmaras. Le troisième épisode de tremblements est survenu peu de temps après, le tremblement de terre ayant cette fois une magnitude de 6,0 sur l’échelle de Richter.

Le nombre de morts a rapidement augmenté, ayant déjà dépassé les 5 000. De nombreux pays ont offert leur aide à la Turquie et à la Syrie pendant cette crise humanitaire. Les équipes de secours affectées au site ont sorti les gens de sous les décombres malgré la pluie et le froid glacial.

L’Inde a envoyé le premier lot de ressources de secours contre le tremblement de terre en Turquie via un avion de l’armée de l’air indienne. Cela comprenait une équipe de recherche et de sauvetage hautement qualifiée de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe, des équipes de chiens hautement qualifiées, une variété de fournitures médicales, du matériel de forage avancé et d’autres outils d’aide vitaux.

