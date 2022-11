Une petite fille née avec une rare “vraie queue” de 2 pouces de long au Mexique

Une petite fille est née avec une “vraie queue”, une condition considérée comme incroyablement rare par les experts médicaux. L’étude de cas de la jeune fille a été publiée dans une entrée du Journal of Pediatric Surgery, qui suggérait que la queue avait maintenant été détachée chirurgicalement. L’enfant serait né dans un hôpital rural situé dans le nord-est du Mexique. Il s’agissait d’une césarienne, cependant, le nourrisson n’avait aucun antécédent d’exposition à des rayonnements nocifs ou à des infections pendant la grossesse. Ses parents seraient deux adultes en bonne santé à la fin de la vingtaine.

Selon l’étude de cas, la queue mesurait environ 5,7 cm de longueur (environ 2,2 pouces). Alors que son diamètre serait de 3 mm et 5 mm. La queue rare était cylindrique et pointue vers la fin. Le médecin a affirmé que la partie du corps en excès était recouverte de poils et de peau et que la petite fille pouvait sentir la structure en forme de queue alors qu’elle pleurait lorsque l’appendice était pincé par les examinateurs. Même après avoir effectué une radiographie lombo-sacrée, les médecins n’ont trouvé aucune anomalie ou anomalie dans sa structure de liaison à l’intérieur de la queue.

Cela signifiait que la queue n’avait aucune similitude avec un appendice, la partie dont l’utilisation dans le corps a été perdue au fil du temps, elle n’était donc pas sans fonction et appelée la «vraie queue». En termes plus simples, la structure en excès était constituée de tissus conjonctifs, de nerfs et de muscles attachés au corps. Les médecins ont testé une série de problèmes médicaux qui auraient pu conduire à son existence, mais n’en ont trouvé aucun. En plus de cela, aucune anomalie du cerveau ou de la colonne vertébrale n’a été trouvée chez le nourrisson, selon plusieurs IRM de son corps. Après plusieurs évaluations et réévaluations, les médecins sont parvenus à la conclusion que la queue pouvait être séparée du corps du nourrisson en toute sécurité.

La chirurgie a été réalisée lorsque le nourrisson avait 2 mois. Notamment, au moment où les médecins ont observé qu’il y avait une croissance adéquate de sa queue, car la structure aurait augmenté de 0 à 8 cm de longueur. Les experts ont réussi à retirer la queue et à reconstruire la zone lors d’une chirurgie de plastie du Limberg. Après l’opération, le nourrisson est sorti sans autre complication.

Selon le journal, les humains peuvent avoir des queues dans l’utérus, mais elles sont généralement réabsorbées à l’intérieur du corps avant la naissance, cependant, dans de rares cas, elles continuent de croître. Dans ce cas particulier, on a dit que la queue n’était pas attachée au système nerveux du nourrisson et qu’elle était donc chirurgicalement apte à être retirée.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici