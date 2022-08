Une petite fille laisse une note dévastatrice devant la maison de Knotty Ash où une écolière de 9 ans a été abattue alors que les habitants étaient sous le choc

UNE PETITE fille a laissé une note dévastatrice sur la porte de la maison où un enfant de neuf ans a été abattu.

La jeune fille a supplié les habitants de “faire attention” après qu’Olivia Pratt Korbel ait été abattue chez elle la nuit dernière.

Une note sur la porte de la maison où une fillette de neuf ans a été abattue 1 crédit

La petite Olivia Pratt-Korbel a été abattue dans sa propre maison à Knotty Ash, Merseyside

Un enfant a été aperçu aujourd’hui sortant d’une propriété dans la rue tenant une petite pancarte, qui a ensuite été collée au mur.

Un autre est apparu scotché sur le heurtoir avant de la maison de Knotty Ash, Merseyside.

Les deux lisent: “Recherché. Soyez prudent. Les gens sont en liberté. Ils ont des armes à feu.”

Olivia a été tuée après qu’un homme armé a poursuivi sa cible dans sa maison et a ouvert le feu “avec un mépris total” pour quiconque.

Il a frappé l’écolière à la poitrine et sa mère Cheryl au poignet avant de s’enfuir. Il est toujours en liberté.

Olivia a été déclarée morte peu de temps après, laissant sa famille “absolument inconsolable et le cœur brisé”.

La cible visée – un homme de 35 ans – a été soignée pour de multiples blessures au haut du corps.

La police de Merseyside a déclaré croire qu’il y avait eu une agitation devant la maison d’Olivia sur Kingsheath Avenue et Cheryl a ouvert la porte pour voir ce qui se passait.

L’un des hommes a ensuite pénétré de force à l’intérieur, suivi du tireur qui a tiré un coup de feu qui a touché Cheryl, il est entendu.

Il a ensuite tiré à nouveau, blessant mortellement la petite Olivia, qui, selon la police, se tenait derrière sa mère.

L’attaque – la troisième fusillade mortelle à Liverpool en moins d’une semaine – a laissé la communauté locale sous le choc.

La gendarme en chef Serena Kennedy a déclaré: “Il s’agit d’une attaque choquante et épouvantable qui se répercutera dans nos communautés, et je veux saisir à nouveau cette occasion pour appeler quiconque sait qui était responsable de cette attaque à se manifester et à nous donner ces noms. .

“Nous devons trouver tous les responsables de cela – pas seulement le tireur, nous devons trouver qui a fourni l’arme et qui a organisé ce terrible incident.

“Je veux profiter de l’occasion pour lancer un appel aux membres de la fraternité criminelle et leur demander de faire un examen de conscience car ils auront des informations vitales qui peuvent nous aider.

“Le meurtre d’un enfant de neuf ans est une tragédie absolue et franchit toutes les frontières, et je les exhorte à faire ce qu’il faut pour que nous puissions mettre cette personne derrière les barreaux.”

Le meurtre est survenu 15 ans jour pour jour après que Rhys Jones, 11 ans, a été abattu dans le quartier de Croxteth à Liverpool.

Mme Kennedy a déclaré: “Aucune maman, aucun père, aucune sœur ou frère ne devrait jamais avoir à subir une perte de cette manière.

“De manière poignante, Olivia a été tuée le 15e anniversaire du meurtre de Rhys Jones – son meurtre aurait dû être un moment décisif dans la bataille contre la criminalité armée et l’utilisation d’armes à feu dans nos rues.

“Mais étonnamment, il y a encore des criminels insensibles qui sont prêts à utiliser des armes dans nos rues et qui ont un mépris total pour le chagrin et la douleur qu’ils ont causés à la famille d’Olivia.”

Cela fait également suite à la mort d’Ashley Dale, 28 ans, qui a été abattue à seulement deux miles de là dans son jardin à Old Swan dans un cas d’identité erronée.

Et dans un bain de sang séparé, Sam Rimmer, 22 ans, a été mortellement abattu à Toxteth mercredi.

Une autre note avertissant les résidents qu’il y a des «personnes en liberté» 1 crédit

La police sur les lieux à Knotty Ash, Merseyside Crédit : Alamy

Officiers légistes à Kingsheath Avenue, Knotty Ash Crédit : PA