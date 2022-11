Une petite fille gifle son chiot pour sauver son amie dans cette adorable vidéo

La phrase « Un ami dans le besoin est vraiment un ami » est universellement reconnue. Les vrais amis sont toujours là à vos côtés en toutes circonstances. Ce ne sont pas eux qui vous quittent lorsque vous faites face à des défis. Dépeignant une telle véritable amitié, cette vidéo virale particulière vous fera rire et fera fondre votre cœur en même temps. L’adorable clip visuel montre une petite fille qui sauve son amie des crises de colère d’un chiot.

La courte vidéo a été partagée sur Instagram par un compte nommé Just Fun. La légende se lit comme suit, “Wtf” – suivi de trois emojis rieurs. La vidéo désormais virale s’ouvre sur deux petites filles debout sur la route avec un chiot. Le chiot espiègle – dans une tentative de s’amuser – tire la robe de l’une des filles, lui faisant peur. Elle essaie de libérer sa petite robe des griffes du chiot, et c’est alors que son amie intervient.

L’autre enfant, voyant son amie en difficulté, gifle le toutou avec ses petites mains. Le chiot, surpris par le résultat soudain, semble se calmer un peu. Il remue la queue et se blottit contre la deuxième fille, tandis que le gamin tapote la tête du chiot pour le calmer.

Le clip visuel a été largement diffusé sur les réseaux sociaux. Alors que certains utilisateurs pensaient que l’action de la fille était mignonne, d’autres n’étaient pas très impressionnés par la façon dont elle traitait le chiot. “Bestie revenge”, a commenté un utilisateur. “Kisa ka bhacha hai ye”, a écrit un autre.

Un troisième individu était mécontent de la vidéo et a écrit: «Ce n’est rien de drôle. Apprenez à vos enfants comment traiter les chiens. « Pas drôle… Très mauvais », a commenté un autre utilisateur.

Depuis son partage, la vidéo a recueilli plus de 1,8 million de vues et reçu plus de 75 100 likes sur Instagram. quelles sont vos opinions a ce sujet?

