Une petite fille est née et tirée des débris du tremblement de terre en Turquie au milieu des craintes que 20 000 personnes soient mortes

Un BÉBÉ né sous les décombres d’une ville rasée est transporté en lieu sûr hier – donnant aux sauveteurs une lueur d’espoir au lendemain d’un tremblement de terre qui aurait tué jusqu’à 20 000 personnes.

La jeune fille, avec son cordon ombilical encore attaché, a été extraite des décombres de Jenderes, en Syrie.

Une petite fille est extraite des décombres de Jenderes pour être soignée à l’hôpital

La mère serait décédée après avoir accouché alors qu’elle était piégée pendant 24 heures Crédit : AFP

Mesut Hancer s’accroche à la main de sa fille décédée Irmak, 15 ans Crédit : AFP

Mesut avec sa fille Irmak, 15 ans, avant le tremblement de terre tragique

Tragiquement, sa mère serait décédée peu de temps après avoir accouché alors qu’elle était piégée pendant plus de 24 heures.

En Turquie voisine, le désespéré Mesut Hancer était assis, tenant la main de sa fille de 15 ans, Irmak.

Elle était morte dans la ville de Kahramanmaras, ses doigts sortis en vain des décombres de leur maison.

Les habitants avaient creusé frénétiquement avec des perceuses pneumatiques, des meuleuses d’angle, puis à mains nues.

Mais c’était trop tard.

Irmak faisait partie des plus de 5 000 victimes déjà confirmées mortes après un séisme de magnitude 7,8, le plus important depuis 1939.

Dans les villes de la zone sinistrée – comme Antakya dans le sud de la Turquie – les morts ont été placés sur les trottoirs alors que des proches se précipitaient pour retrouver leurs proches.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré un état d’urgence de trois mois dans l’épicentre du séisme, Gaziantep, et dans neuf autres villes.

Dans la ville portuaire d’Iskenderen, le ciel est devenu noir lorsque des centaines de conteneurs ont pris feu.

À Diyarbakir, une ville de 1,8 million d’habitants dans le centre de la Turquie, les sauveteurs se sont battus pour retrouver des survivants dans un immeuble de huit étages effondré.

Des dizaines de secouristes portant des casques de sécurité ont continué à s’interrompre pour mettre leurs oreilles sur le métal tordu, mais ont été accueillis par un silence de mort.

Un secouriste a déclaré : « Les appartements se sont effondrés comme un gâteau de mariage. Les gens dormaient à l’intérieur.

Au milieu de répliques terrifiantes, qui menacent d’aplatir les bâtiments restants, un habitant a déclaré : « J’ai à peine dormi depuis le premier tremblement de terre. Aucun de nous ne l’a fait.

Un effort de sauvetage mondial bat son plein, le ministre britannique du Développement, Andrew Mitchell, s’engageant à tout faire pour aider.

Il a déclaré: «La Grande-Bretagne est toujours là en premier et en force pour aider lorsque ces épouvantables catastrophes se produisent. Et nous y serons cette fois.

Une équipe de 76 spécialistes de la recherche et du sauvetage avec quatre chiens renifleurs a déjà été envoyée du Royaume-Uni.

Mais les efforts de sauvetage ont été entravés par de nouveaux tremblements de terre ainsi que par des chutes de neige et des températures glaciales.

Plus de 13 millions de personnes auraient été touchées.

James Elder, de l’association caritative pour enfants Unicef, a déclaré que les tremblements de terre “pourraient avoir tué des milliers d’enfants”.

Souvent, même des éclats de lumière apparents ne font que masquer une tragédie familiale.

Le tout-petit Raghad Ismail a été tiré des décombres ensanglanté et étourdi à Azaz, une ville du nord de la Syrie tenue par les rebelles.

Plus tard, la fillette de 18 mois a été vue en train de mâcher un morceau de pain alors qu’elle était assise sous une couverture dans le froid hivernal.

Pourtant, son oncle Abu Hussam a révélé : « Le père craint d’avoir le dos cassé, sa jeune fille va bien.

“Sa femme enceinte, sa fille de cinq ans et son fils de quatre ans ont tous été tués.”

Le père craint d’avoir le dos cassé, sa jeune fille va bien. Sa femme enceinte, sa fille de cinq ans et son fils de quatre ans ont tous été tués. Abou Hussam

Des familles ont eu des échanges déchirants avec des êtres chers piégés.

Désespérée, Nurgul Atay, d’Antakya, a déclaré qu’elle pouvait entendre la voix de sa mère sous un bâtiment effondré, mais qu’aucun équipement lourd n’était disponible pour la libérer.

Nurgul a ajouté : « Si seulement nous pouvions soulever la dalle de béton, nous pourrions l’atteindre.

« Ma mère a 70 ans. Elle ne pourra pas supporter cela longtemps.

Des images ont émergé d’un résident entendant la voix d’une femme implorant de l’aide. Dans l’obscurité, l’homme dit : « Comme vous le voyez, il y a un cadavre ici. Il est mort et personne ne l’a enlevé. Et une voix de femme se fait entendre d’en bas.

On entend à nouveau la femme crier et taper sur du métal, mais la résidente est incapable d’aider sans machinerie lourde.

Certains de ceux qui sont enterrés vivants ont envoyé des messages vocaux déchirants.

Le journaliste turc Ibrahim Haskologlu a déclaré qu’on lui avait envoyé des vidéos implorant de l’aide.

Le journaliste basé à Istanbul a ajouté : “Ils nous disent où ils sont et pourtant nous ne pouvons rien faire.”

Des milliers de Turcs du nord du pays s’envolent vers le sud frappé pour travailler comme bénévoles – tandis que d’autres sont réconfortés par le personnel de cabine alors qu’ils voyagent pour rendre un dernier hommage à leurs proches.

L’énorme premier tremblement de terre a frappé lundi à 4 h 17 du matin alors qu’une tempête hivernale faisait rage, laissant une traînée de destruction s’étendant sur des centaines de kilomètres le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie.

Il a été suivi d’un séisme de magnitude 7,5 légèrement moins puissant lundi après-midi, puis d’un séisme de magnitude 5,6 hier.

Il y a eu plus de 285 répliques sismiques laissant les habitants terrifiés à l’idée que d’autres bâtiments s’effondrent.

En plus de plus de 5 000 décès confirmés, au moins 20 426 ont été blessés à ce jour et au moins 11 302 bâtiments ont été détruits.

Plus de 5 000 décès confirmés

Les équipes de recherche ont déjà tiré plus de 8 000 personnes des décombres.

L’homme du soleil choqué Oliver Harvey devant les appartements effondrés Crédit : Peter Jordan

380 000 autres ont été contraints de chercher refuge dans des mosquées, des centres commerciaux et des stades de sport.

Les routes et les ponts effondrés entravent également les services d’urgence.

L’autoroute reliant Gaziantep et Adana dans le sud de la Turquie – deux des villes les plus touchées – a été coupée en deux en une section par la force des tremblements de terre.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a déclaré hier à la Chambre des communes que trois Britanniques étaient portés disparus dans la zone sinistrée.

Il a ajouté que 35 ressortissants britanniques se voient offrir un soutien.

Andrew Lee, professeur de santé publique à l’Université de Sheffield, a déclaré: «L’ampleur réelle de la catastrophe ne sera pas encore claire avant quelques jours et le nombre total de victimes augmentera probablement.

“Le risque de nouvelles répliques demeure, et les bâtiments endommagés présentent un danger supplémentaire.”