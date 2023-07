Une petite fille est décédée des suites d’un traumatisme crânien après avoir été heurtée par BMW alors qu’elle se trouvait dans son landau à l’extérieur de l’hôpital

Une fille BABY est décédée des suites d’un traumatisme crânien après avoir été heurtée par une BMW alors qu’elle se trouvait dans son landau à l’extérieur d’un hôpital, selon une enquête.

Mabli Cariad Hall a été heurté par la voiture à Withybush Hôpital dans le Pembrokeshire, Pays de Gallesle mois dernier.

Mabli Cariad Hall est décédée après avoir été heurtée par la voiture alors qu’elle était dans son landau Crédit : PA

L’enfant de huit mois a été transporté par avion à l’hôpital pour enfants de Bristol, mais n’a tragiquement pas pu être sauvé et est décédé quatre jours plus tard.

Une enquête a appris aujourd’hui comment la cause du décès de Mabli a été donnée comme de graves lésions cérébrales traumatiques.

L’audience complète a été ajournée au 25 janvier en raison de l’enquête policière en cours.

Les parents et grands-parents de Mabli ont assisté à l’ouverture de l’enquête aujourd’hui.

Les équipes d’urgence ont été transportées à l’hôpital vers 11 h 50 le 21 juin après que la BMW s’est écrasée contre elle et un autre piéton.

Mabli, qui était dans son landau au moment du horreurest décédé tragiquement le 25 juin.

Le conducteur a été soigné à l’hôpital pour des blessures graves mais ne mettant pas sa vie en danger, ainsi qu’un passager dans la voiture.

Un deuxième piéton heurté par la BMW a également été transporté à l’hôpital mais a ensuite obtenu son congé.

Après sa mort, les parents de Mabli, Rob et Gwen Hall ont rendu un hommage déchirant.

Ils ont déclaré: «Nous avons le cœur brisé par la mort de notre belle petite fille, Mabli.

« Elle était adorée par nous et ses cinq frères et sœurs, et nous a apporté tellement de joie dans sa courte vie.

« Nous nous souviendrons toujours du beau petit sourire de Mabli et chérirons le temps que nous avons passé avec elle.

« Nous tenons à remercier tous ceux qui ont essayé de nous aider à un moment aussi tragique ; les gens qui étaient là quand c’est arrivé, les services d’urgence qui sont venus à notre secours et le personnel formidable de Withybush, le Heath in Cardiff et l’hôpital pour enfants de Bristol.

« Leur force et leur soutien nous ont permis de nous concentrer sur Mabli. »

Toute personne ayant des informations a été priée d’appeler la police de Dyfed Powys au 101 en citant la référence DP-20230621-173.

Mabli a été transporté par avion à l’hôpital de Bristol Crédit : PA

Elle est décédée tragiquement quatre jours plus tard 1 crédit