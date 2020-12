Une petite fille du Texas a été confuse cette veille de Noël lorsqu’elle a appelé le NORAD Santa Tracker et s’est retrouvée en train de parler à la Première Dame Melania Trump.

Melania a passé la veille de Noël à répondre aux appels de jeunes Américains au NORAD, leur donnant des mises à jour alors que Saint Nick se dirigeait vers les États-Unis.

Dans une vidéo partagée par ses parents, la petite fille s’est demandée si elle parlait à Rudolph lorsque la Première Dame lui a demandé ce qu’elle laissait de côté pour le Père Noël.

«Je ne comprends pas», répondit la petite fille après avoir interrogé «Rudolph?».

Le NORAD a remercié Melania pour avoir poursuivi la tradition annuelle lors de sa dernière veille de Noël en tant que Première Dame, mais il n’y avait aucun signe que le président Trump se soit joint à elle pour parler aux enfants les années précédentes.

Plus tôt, Ivanka Trump a trollé le président dans un tweet rappelant le moment où il avait demandé à un appelant de sept ans du NORAD Santa Tracker s’il croyait en Saint Nick.

La première fille a partagé un extrait de l’appel téléphonique de 2018 avec un petit garçon nommé Coleman, alors que le président a surpris de jeunes appelants en train de suivre le chemin du Père Noël vers leur maison.

«Tu crois toujours au Père Noël? Parce qu’à sept ans, c’est marginal, non? Trump a demandé à l’enfant de sept ans, ce qu’Ivanka a répété dans son tweet avec des emojis rieurs.

‘Joyeux Noël à tous!’ elle a ajouté.

Le NORAD a remercié Melania Trumpo d’avoir poursuivi la tradition annuelle

Le Père Noël est parti du pôle Nord et a pris son envol au début de la veille de Noël avec son traîneau chargé de cadeaux pour les enfants du monde entier.

L’un de ses premiers arrêts était la Russie et il s’est ensuite dirigé vers l’Australie, les îles Marshall, la Nouvelle-Zélande et la Chine.

Il avait clairement travaillé dur, ayant déjà livré plus de 5,8 milliards de cadeaux livrés avec beaucoup d’autres à emporter.

Le Père Noël est arrivé aux États-Unis vers 22 heures, commençant en Floride et en Géorgie avant de se diriger vers les Carolines et le Delaware.

Il a été aperçu sur le tracker du NORAD portant un masque alors qu’il vole à travers le monde pour offrir des cadeaux à tous les garçons et filles qui figuraient sur la bonne liste cette année.

Alors qu’il volait dans l’espace aérien nord-américain, le Père Noël a été escorté par deux CF-18 canadiens pour l’aider en cours de route. Il sera plus tard accompagné de F-15, F-16 et F-22 alors qu’il traversera le pays avec l’aide des services secrets.

Ivanka Trump a trollé le président la veille de Noël avec une vidéo de 2018 de lui en train de parler à un appelant de sept ans au NORAD Santa Tracker. Trump a demandé au jeune garçon Coleman ‘Êtes-vous toujours un partisan du Père Noël? Parce qu’à sept ans, c’est marginal, non?

Trump n’a pas rejoint Melania pour répondre aux appels cette année comme il l’a fait en 2018, photo

Une fois arrivé aux États-Unis, on l’a vu survoler le National Mall à DC avant de survoler la Statue de la Liberté, l’Empire State Building et le One World Trade Center dans la Big Apple.

Il a atteint le Kentucky à 23h30, où des campeurs auraient signalé un UAP (objet tiré aérien non identifié) propulsé par du foin, de l’avoine et des carottes se précipitant dans le ciel.

Depuis 1955, le NORAD suit les allées et venues du Père Noël la veille de Noël à l’aide de ses satellites et de son radar.

Pendant le reste de l’année, le NORAD est responsable de la protection des avions et de l’espace aérien des États-Unis, mais chaque veille de Noël depuis 65 ans, il met son important travail en attente pour une autre question d’importance mondiale – que le Père Noël livre en toute sécurité tous ses cadeaux à temps. .

« Les mêmes actifs que nous utilisons dans nos missions d’alerte aérospatiale et de contrôle aérospatial 24/7/365 sont utilisés le 24 décembre pour suivre et escorter [Santa]», a tweeté l’agence jeudi.

Le NORAD a activé le traqueur jeudi matin au moment même où le père Noël faisait ses adieux à ses lutins dans son atelier de jouets et se mettait à porter son masque pour empêcher la propagation du COVID-19.

L’agence a fait état de « beau temps pour voler » alors qu’il sautait sur son traîneau avant de faire l’un de ses premiers arrêts à Provideniya, en Russie.

Le père Noël a ensuite profité d’un temps plus chaud au-dessus des îles Marshall et des Samoa, où il a confondu les célèbres trous d’Alofaaga, où l’eau de mer traverse la roche et tire vers le haut dans le ciel, avec de la neige qui se propage vers le haut, a rapporté Norad.

Ensuite, c’était la Nouvelle-Zélande avant de faire un arrêt spécial à la Station spatiale internationale pour la première fois cette année après que la FAA lui ait délivré un «licence spéciale d’espace commercial».

Le Père Noël a utilisé sa capsule spatiale StarSleigh-1 alimentée par le Rudolph Rocket pour faire le détour pour offrir aux astronautes de la station spatiale leurs cadeaux.

Le Père Noël vu survoler le Brésil vers 19 h 30 HE la veille de Noël

Les Fidji et les îles Salomon étaient les suivantes pour faire remplir leurs bas avant qu’il ne revienne dans les climats plus froids, avec un arrêt à Iakoutsk, en Russie, et une tasse de cacao chaud pour le remettre en route.

Le Père Noël est retourné vers le sud et a été aperçu en train de survoler l’Opéra de Sydney avant de se rendre au Japon, aux Philippines et en Chine.

Il ne manquait pas de carburant pour maintenir le niveau d’énergie du père Noël alors qu’il profitait de plus d’un milliard de biscuits laissés de côté par des enfants en Chine.

Il a livré des cadeaux aux garçons et filles endormis de Wuhan vers 10 h HE.

Des cloches de traîneau ont ensuite été entendues dans le ciel au-dessus de Jakarta, en Indonésie, avant que les rennes ne soient repérés en train de manœuvrer autour du plus haut bâtiment du monde – le Burj Khalifa aux EAU – juste avant midi.

Norad a rapporté que la conduite s’était déroulée en douceur alors qu’il continuait à répandre une joie festive auprès des familles en Tanzanie et à Moscou avant un arrêt rapide à Helsinki où Santa et Dasher ont profité d’un temps d’arrêt avant de prendre de nouveau le ciel.

Vers 17 heures, le Père Noël était arrivé en Europe où il appréciait la vue sur Venise alors que les garçons et les filles dormaient profondément avant d’être repérés au-dessus de Big Ben à Londres.

Et à 19h30, il survolait l’Amérique du Sud où il s’est arrêté pour danser sur les îles des Açores,

Le Père Noël a reçu son vaccin COVID-19 cette semaine pour s’assurer qu’il peut visiter les maisons en toute sécurité cette année.

Il a également obtenu une autorisation spéciale pour voyager en tant que travailleur essentiel le plus grand jour de la saison des fêtes.

Le Dr Anthony Fauci a rassuré les enfants samedi lors d’une spéciale de Sesame Street avec CNN qu’il avait personnellement vacciné M. Claus avant le jour de Noël.

«Je me suis occupé de cela pour vous parce que je craignais que vous ne soyez tous bouleversés», a déclaré Fauci.

«Il y a peu de temps, j’ai fait un voyage là-haut vers le pôle Nord. J’y suis allé et j’ai moi-même vacciné le Père Noël.

Fauci a ajouté que le Père Noël avait été vérifié et qu’il était totalement sûr de voyager.

«Il peut descendre par la cheminée. Il peut laisser les cadeaux », a déclaré Fauci.

‘Vous n’avez rien à craindre. Le Père Noël est prêt à partir.

La Federal Aviation Administration a accordé mercredi au Père Noël et à son traîneau une « autorisation d’exploitation spéciale » pour effectuer des livraisons à travers les États-Unis.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a accordé au Père Noël une dispense de voyage lundi, le rendant exempt des règles de quarantaine obligatoires de l’État pour s’assurer qu’il peut toujours faire livrer tous ses cadeaux à temps.

Cuomo a déclaré que le Père Noël devait toujours porter un masque pour l’aider à faire son travail en toute sécurité et empêcher la propagation du virus.

« Je pense que vous pourrez toujours le reconnaître même s’il portera un masque car il a une tenue assez distincte qu’il porte », a déclaré Cuomo.

Si vous voulez vous assurer que vous êtes endormi lorsque le Père Noël descend de la cheminée, vous pouvez suivre ses allées et venues sur le suivi du Père Noël officiel du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) (ci-dessus)

Le Père Noël a reçu son vaccin COVID-19 cette semaine pour s’assurer qu’il peut visiter les maisons en toute sécurité cette année

«Je ne pense pas qu’il y aura de problème pour identifier le Père Noël cette année.

«Il sera capable de faire son travail mais le fera en toute sécurité car il portera un masque.

Melania Trump répondra également aux appels d’enfants américains la veille de Noël alors qu’ils vérifient où se trouve le Père Noël.

« La Première Dame Melania Trump, comme sa tradition chaque année, travaillera avec le NORAD pour suivre le Père Noël avec les enfants à travers le pays alors qu’il voyage à travers le monde pour livrer des cadeaux », a déclaré Stephanie Grisham, chef de cabinet de l’aile Est, à DailyMail.com. une déclaration.

Melania Trump est à Mar-a-Lago avec le président Donald Trump, où le premier couple passera la saison des fêtes avec d’autres membres de la famille.

Trump ne l’a pas rejointe dans les appels, qui ont lieu la veille de Noël alors que les enfants suivent le voyage du père Noël en attendant leurs cadeaux.

Lui et Melania ont livré leur dernier message de Noël jeudi, louant les agents de santé de première ligne, mais ne reconnaissant pas le nombre de morts dû à la pandémie de coronavirus.

La vidéo de près de trois minutes – publiée sur chacun des comptes Twitter de Trump – commence avec le président Trump racontant l’histoire de Noël de la Bible, l’appelant le « plus grand miracle de l’histoire humaine ».

Les enfants peuvent désormais se connecter sur le site Web du Norad Santa pour le regarder et ses rennes voler autour du monde.

Vous pouvez également appeler Norad à partir de 6 h HE pour demander aux petits aides du Père Noël à la base de vous raconter son voyage en utilisant le numéro sans frais 1-877-Hi-NORAD (1-877-446-6723).

Moins d’opérateurs seront sur place cette année en raison de la pandémie, mais n’ayez crainte – vous pouvez toujours recevoir un message contenant des informations sur l’emplacement du Père Noël.

Les utilisateurs d’Amazon Alexa peuvent également demander à leurs appareils intelligents des mises à jour sur l’emplacement du Père Noël en demandant simplement « Alexa, où est le Père Noël? » tandis que les abonnés OnStar peuvent appuyer sur le bouton OnStar de leur voiture pour les mises à jour.