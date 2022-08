Une petite fille décédée il y a 100 ans serait la “plus belle” maman du monde

Rosalia Lombardo, décédée à l’âge de deux ans il y a environ 100 ans et attire maintenant des milliers de visiteurs pour la voir chaque année. La jeune fille serait la plus belle momie du monde. Selon Times Now, elle est décédée juste avant son deuxième anniversaire, le 2 décembre 1920, des suites d’un cas de pneumonie. Confirmant les affirmations, les experts disent que sa pneumonie a probablement été causée par la grippe espagnole, qui était la pandémie de grippe de 1918.

Les rapports informent que Rosalia repose dans un cercueil en verre, dans lequel son corps est conservé et exposé aux catacombes capucines de Palerme, dans le nord de la Sicile italienne. De plus, la vitrine serait remplie d’azote pour empêcher la détérioration du corps due à des facteurs environnementaux. Plusieurs théories tournent autour, affirmant que Rosalia est une jeune fille hantée. Apparemment, on prétend qu’elle a cligné des yeux à certains des touristes. Aujourd’hui, les catacombes des Capucins sont devenues une attraction touristique, car le corps de Rosalia a été remarquablement préservé, même après un siècle. Considérées comme un lieu où les vivants rencontrent les morts, les catacombes des Capucins abritent environ 8 000 cadavres et environ 1 284 momies.

Cependant, de ces restes, aucun n’est aussi bien conservé que celui de deux ans. Il reste encore un mystère comment ses cheveux blonds et sa peau sont encore entièrement intacts à l’intérieur du boîtier de protection en verre. Au fil des ans, d’innombrables théories ont émergé autour de la même chose, car beaucoup pensaient qu’il s’agissait d’une fausse réplique en cire de Rosalia. Cependant, plusieurs tests qui auraient été effectués sur son corps ont démenti toutes ces théories. Selon le Mirror, les tests et analyses rigoureux ont révélé que ses organes étaient toujours intacts et que son cerveau n’avait rétréci qu’à 50% de sa taille d’origine. De plus, des scans et des radiographies auraient confirmé que la structure squelettique de Rosalia est également intacte. L’enfant de 2 ans aurait été momifié par Alfredo Salafia, taxidermiste et embaumeur sicilien.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici