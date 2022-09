Une petite fille de SIX SEMAINES est décédée après avoir été retrouvée coincée entre un canapé et un mur par son père dévasté, selon une enquête.

Cassidy Blossom Oakley a malheureusement été retrouvée sans réaction sur le sol après le tragique accident qui l’a laissée piégée en septembre de l’année dernière.

La mort de Cassidy Blossom Oakley a été considérée comme un accident après qu’elle a été déclarée morte à l’hôpital de Warrington Crédit : Google Maps

L’audience a entendu comment Cassidy s’était endormie en bas chez eux à Runcorn, Liverpool, vers 21h30.

Papa Jacob a dit qu’il avait été réveillé par une “force supérieure” la nuit de la tragédie.

Les parents au cœur brisé de Cassidy ont rendu hommage à leur fille lors de l’audience d’hier.

Dans une déclaration lue au tribunal, écrite par la mère de Jacob et Cassidy, Megan, ils ont déclaré que Cassidy était leur “petite fille brillante aux yeux bleus”, rapporte BirminghamLive.

Megan a déclaré: “Je suis montée me coucher peu de temps après. J’ai dit mon habituel” bonne nuit, je t’aime, princesse de beaux rêves “.

“Je lui ai donné des câlins et des bisous supplémentaires et j’ai ensuite été réveillé à 23 heures avec Jacob criant mon nom me suppliant de l’aider.”

Maman Megan a dit qu’elle avait sauté du lit “confuse” mais “a vite réalisé à quel point la situation était grave” lorsqu’elle a vu Cassidy ne pas respirer dans les bras de son père.

Megan a ajouté: “Notre petite fille n’aurait jamais pu se retourner toute seule, elle n’avait que six semaines.

L’audience a appris qu’il n’y avait aucune explication sur la façon dont Cassidy avait été trouvé dans cette position.

L’audience a été informée de la façon dont les deux parents ont tenté la RCR jusqu’à l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.

Cassidy a ensuite été transportée d’urgence à l’hôpital de Warrington où elle a retrouvé un rythme cardiaque mais, malheureusement, elle ne “respirait pas de manière réactive”.

L’audience a été informée que Cassidy avait subi un deuxième arrêt cardiaque, probablement dû à de faibles niveaux d’oxygène.

Les parents de Cassidy ont déclaré qu’ils étaient restés à ses côtés et que d’autres membres de la famille avaient enregistré des messages à diffuser pour elle.

L’AGONIE DE PAPA

L’enquête a appris qu’il y avait des signes de “dommages catastrophiques à son cerveau”, ce qui signifiait malheureusement qu’elle était en “mort cérébrale”.

Et après quatre jours, la décision difficile a été prise de désactiver le système de survie.

Cassidy est décédée paisiblement avec ses parents à ses côtés le 9 septembre.

Le coroner adjoint Heath Westerman a conclu en disant qu’il n’y avait “aucune découverte pathologique pour expliquer le décès de Cassidy” et qu’il n’y avait aucune preuve de malformations cardiaques ou de convulsions causant sa mort.

Sur le positionnement de Cassidy, il a ajouté: “Je ne peux pas spéculer quant à savoir si elle s’est retrouvée là par ses propres mouvements ou par ceux de son père qui dormait à côté d’elle.”

Je suis profondément désolé pour ta perte en tant que famille Coroner

La mort de Cassidy a donc été considérée comme un accident.

Le coroner a déclaré: “Je suis profondément désolé pour votre perte en tant que famille, mais en particulier M. et Mme Oakley et les souffrances que vous avez tous traversées, je ne peux pas commencer à imaginer à quoi cela a dû ressembler.

“J’espère seulement que vous finirez par sortir de ce processus capable de vous souvenir de Cassidy avec tendresse plutôt que de la manière dont elle est malheureusement décédée. Mon cœur va à vous tous.”

L’enquête a été informée qu’il n’y avait “aucune exigence de protection supplémentaire” et une enquête policière n’a trouvé aucune preuve de criminalité.