Un bébé de CINQ mois est mort en dormant sur un canapé avec sa tante alors que ses parents allaient à un concert d’Ed Sheeran.

La petite Esme Brotherton a été retrouvée «bleue et sans vie» après s’être endormie à la maison de Northern Moor, dans le Grand Manchester, en mai 2018.

La fillette de cinq mois a ensuite été déclarée morte à l’hôpital – malgré les efforts de sa tante et des ambulanciers pour la réanimer.

Les tests n’ont pas pu établir la cause de la mort tragique.

En mai 2018, ses parents Shaun et Heather Brotherton sont allés à un concert d’Ed Sheeran – tandis que la tante Danielle a proposé de s’occuper de l’enfant chez elle.

Une enquête a révélé que la petite Esme était née 19 jours plus tôt par césarienne d’urgence – mais après avoir été traitée pour une jaunisse, elle a été autorisée à rentrer chez elle et a commencé à se nourrir et à manger régulièrement.

La tante du tout-petit s’était endormie avec Esmée dans ses bras, avant de se réveiller pour se rendre compte qu’elle était «bleue et sans vie».

Mme Brotherton, une directrice de bureau, a dit qu’elle « ne pouvait pas penser correctement » quand Danielle a appelé et lui a dit qu’Esmée ne respirait pas.

Elle avait été au concert avec Shaun et sa mère, et s’était arrangée pour que le tout-petit reste avec sa tante pour la nuit.

Heather a déclaré: « Shaun a reçu un appel téléphonique de Danielle pour dire qu’Esmée ne respirait pas et que nous devions nous rendre à l’hôpital de Wythenshawe dès que possible.

« Je ne pouvais pas penser clairement. Nous sommes montés directement dans la voiture et nous sommes allés à l’hôpital A&E de Wythenshawe. »

Danielle Brotherton a déclaré à l’audience qu’Esmée avait été nourrie deux fois mais qu’elle faisait ses dents et pleurait.

Elle a dit: «Je ne me souviens pas m’être endormie, mais le bébé s’est endormi aussi et je me suis réveillée dans la même position.

«Esmée était juste allongée sur mon bras, sur son dos et a entendu mon fils pleurer à l’étage pour une bouteille.

» Je l’ai laissée allongée sur le dos et c’était littéralement quelques secondes, mais quand je suis revenue, j’ai remarqué que les lèvres d’Esmée étaient d’une drôle de couleur.

«Je l’ai prise tout de suite mais elle ne faisait rien. Puis j’ai téléphoné à l’ambulance.

«Le responsable des appels d’urgence m’a dit de faire la RCR et j’ai posé le téléphone pour faire la RCR sur Esme. Je l’ai suivi du mieux que j’ai pu et la chose suivante, les ambulanciers étaient là.

Le médecin légiste, le Dr Naomi Carter, qui a effectué un examen post mortem sur Esme, a déclaré: « Des tentatives avaient été faites pour nourrir Esme avec son biberon, mais elle ne prenait pas très bien, alors elle a été placée dans un lit de voyage pour voir si elle le ferait. régler.

«Parce qu’elle ne le ferait pas, Danielle Brotherton l’a mise sur le canapé avec elle. Les premiers rapports à l’époque étaient qu’elle s’était endormie et s’était réveillée à 1h du matin et l’avait trouvée allongée à côté d’elle, bleue et sans vie.

«Elle est décédée entre 22h30 et 1h du matin mais nous ne pouvons pas donner une heure exacte.

«Esme était bien nourrie et semblait en bonne santé et il n’y a aucune preuve en termes médicaux de ce qui a causé ou contribué à la mort.

« À notre avis, la mort, dans ce cas, est mieux décrite comme non confirmée. »

Enregistrant une conclusion ouverte, le coroner Nigel Meadows a déclaré: «Les preuves suggèrent que vers 22 h 30 ou à peu près, Danielle Brotherton tenait Esmée dans ses bras sur le canapé et s’est endormie.

» Plus tard au petit matin, elle s’est réveillée, a entendu son fils pleurer et est allée s’occuper de lui et a laissé Esmée sur le canapé.

«Elle n’était partie que très peu de temps avant de revenir. Elle alluma la lumière et remarqua qu’Esmée n’avait pas l’air comme elle l’avait fait la dernière fois qu’elle la tenait.

» Danielle a tenté d’effectuer une réanimation sur instruction des services d’urgence. À son arrivée, les ambulanciers ont continué d’essayer de la réanimer avant de l’emmener à l’hôpital de Wythenshawe.

«À l’arrivée, il y a eu d’autres tentatives de réanimation ici, mais malheureusement, elles ont échoué et Esme a été officiellement déclarée décédée.

«Essayer de déterminer la cause médicale du décès n’est pas facile. J’accepte le témoignage du Drr Carter, selon lequel il ne semble pas y avoir d’anomalies congénitales.

» Les nourrissons meurent soudainement sans aucune raison, et parfois, sans aucun problème de co-sommeil ou de partage de canapé.

« Mais il est vrai qu’il est désormais reconnu que le cododo ou le partage de canapé est associé à la mort de nourrissons en particulier. »