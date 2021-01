CECI est la lettre réconfortante qu’une petite fille a écrite et qui a mis dans son sac la maison de ses parents – malgré des offres plus élevées.

La fillette de 10 ans a même offert son argent de poche dans l’espoir que cela aiderait la candidature de sa mère et de son père à être acceptée.

Bec Touzel et son mari ont déménagé en Nouvelle-Galles du Sud en Australie il y a un an et ont décidé de louer dans la région en examinant leurs options d’achat.

Bec, maman de deux enfants, a déclaré que lorsque la famille était enfin en mesure d’acheter, le marché était bondé de nombreux autres propriétaires potentiels et que les maisons étaient en train de disparaître en quelques jours.

Ayant eu 10 offres rejetées, Bec s’est senti « vraiment découragé » – jusqu’à ce qu’ils trouvent la maison de leurs rêves.

Le seul problème était que le budget de la famille dépassait.

« Nous avons parlé à l’agent et avons décidé de faire une offre de toute façon », a déclaré Bec.

«Nos deux filles étaient très impliquées dans la recherche d’un logement et notre enfant de 10 ans commençait à s’inquiéter alors elle a décidé de nous aider.

La jeune fille a pris sur elle de mettre la famille dans sa maison et a écrit à ses parents une lettre et y a joint l’argent de poche qu’elle avait économisé – totalisant 11,75 $ (6,60 £).

Il disait: « Chers maman et papa, c’est votre argent maintenant pour la maison et d’autres choses si vous voulez. Ne les reprenez pas, ils sont à vous maintenant. »

Touché par le geste attentionné de sa fille, Bec a envoyé la lettre au vendeur de la maison, ajoutant une note disant: « 11,75 $ vaut beaucoup quand on a 10 ans ».

Heureusement pour la famille de quatre personnes, la lettre de la petite fille a fait l’affaire.

Après un peu de négociation avec les propriétaires, la maison leur a été vendue à un prix inférieur au prix demandé – malgré des offres plus élevées.

Écrivant sur Facebook, Bec a déclaré: «Ils ont dit qu’ils avaient eux-mêmes deux filles et se rappelaient avoir cherché leur première maison.

«Nous sommes dans notre magnifique nouvelle maison depuis un mois maintenant et nous sommes très reconnaissants de la générosité qui nous a été témoignée.