Une petite fille danse sur ‘Saiyaan Dil Main Aana Re’, Remo D’Souza l’aime

Les plateformes de médias sociaux regorgent de défis viraux, en particulier les tendances de la danse avec des rythmes accrocheurs. Une vidéo de danse qui est à la mode depuis un certain temps et qui a attiré l’attention est le Saiyaan Dil Mei Aana Re. Récemment, une vidéo d’une petite fille en uniforme scolaire dansant sur cette chanson est devenue virale. On pouvait la voir danser sur la musique avec des expressions précises.

L’ancien deuxième finaliste de Dance India Dance Little Master, Aadhyashree Upadhyay, a rejoint le train en marche et a dansé sur la chanson désormais virale de Saiyaan Dil Main Aana re de Vylom. Sa performance a conquis les cœurs sur Internet. “Saiyaan Dil main aana re Raja bonke aana re”, disait la légende de la vidéo.

La vidéo a été publiée le 16 décembre et a reçu 7,6 millions de vues. Même le chorégraphe-metteur en scène Remo D’Souza a aimé la vidéo. La vidéo a également d’innombrables commentaires d’internautes. Un utilisateur des médias sociaux a écrit : « Elle est si mignonne et elle est géniale danse toh haye ». “Tarte mignonne. Vous êtes si doux. Je vous aime beaucoup », a déclaré un autre. Un troisième a dit: “Tellement mignon Aadhyayasree.”

Auparavant, une vidéo similaire d’une femme était devenue virale après avoir écouté cette chanson au Canada. Vêtue avec désinvolture d’un t-shirt et d’un jean, elle a joyeusement dansé sur la chanson. La vidéo a été tournée sur l’île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse au Canada. La vidéo a reçu des commentaires encourageants sur Internet et plus de 5 000 likes. «Maman, tu viens de secouer. Fantastique”, a écrit l’un des utilisateurs. Un autre l’a complimentée et a dit : « Wow très bien. Excellent! Belle danse mon cher ami. Découvrez la vidéo de danse ici-

