Une petite fille confond le vieil homme avec le père Noël et sa douce réaction incite les utilisateurs à dire “Aww”

Qu’est-ce que les enfants veulent de plus que la vue du Père Noël qui leur apporte de beaux cadeaux et cadeaux à Noël ? Leur croyance dans le fait que le Père Noël exauce leurs souhaits s’approfondit à chaque saison de Noël, car quelqu’un leur procure tout ce qu’ils désirent. Mais cette fois, ce n’était pas un parent qui devenait le Père Noël pour un enfant qui confondait plutôt un vieil homme dans un magasin avec le Père Saint Nicolas. Et à la surprise générale, l’homme n’a pas ignoré sa croyance et lui a donné la réaction la plus douce qui a fait fondre plusieurs cœurs en ligne.

Selon WSAZ, la jeune fille identifiée comme Sophie Jo Riley, a remarqué un homme de grande taille dans un magasin Walmart à Hurricane, en Virginie-Occidentale, lorsqu’elle l’a pris pour le Père Noël. Le vieil homme à barbe blanche portait un pull rouge qui faisait croire à Sophie que c’était lui. En un rien de temps, elle s’est approchée de lui et a demandé: “Père Noël?” L’homme, apparemment Roger Larck, a décidé de jouer le jeu et est devenu le Père Noël pendant un moment. Il s’est agenouillé sur ses genoux et a commencé à lui parler.

Alors qu’elle montrait ses ongles au bonhomme de Noël, Sophie a suivi la conversation avec ses expressions mignonnes et ses exclamations qui ont même ravi les spectateurs du magasin. Lorsque son “Père Noël” lui a demandé ce qu’elle allait lui offrir cette année, elle a dit : “Des cookies !”, mais a ajouté qu’il devrait le partager avec les rennes. En effet, elle a passé un bon moment à parler au homme qui a été apprécié par les internautes pour son gentil geste envers la jeune fille.

Vous pouvez dire que s’agenouiller comme ça était en fait difficile pour lui quand il se levait. C’est tellement purement gentil, ça me met la larme à l’œil.— Live Green Lisa ☮️ (@livegreenmom23) 22 décembre 2022

Si charmant. Il ne semble pas non plus que ce soit si facile pour lui de descendre à sa hauteur. Besoin de plus de gens comme lui dans le monde.— ADJ (@ashleyrrd) 22 décembre 2022

C’est le genre de chose qui rend le monde meilleur☺️— amm (@lusonototo) 23 décembre 2022

“Vous pouvez dire que s’agenouiller comme ça était en fait difficile pour lui quand il se lève. C’est tellement purement gentil, ça me fait monter la larme à l’œil “, a déclaré un utilisateur sur Twitter. Un autre utilisateur a déclaré:” Tellement gentil. des gens comme lui dans le monde. Certains ont même pensé que c’était le meilleur moment de Noël comme l’un d’eux a commenté : « Je ne me sentais pas très Noël, mais cela a énormément aidé, l’innocence d’un enfant et la gentillesse d’un étranger, ça ne va pas mieux que que”, tandis que le quatrième utilisateur a répondu : “C’est le genre de chose qui rend le monde meilleur.”

Quoi de plus à attendre ce Noël que ce geste mignon?

