Une petite fille afghane vend des stylos dans la rue, un étranger les achète tous en nature

L’Afghanistan traverse une période difficile. Les gens luttent contre la pauvreté, beaucoup ont du mal à obtenir deux repas par jour. Une vidéo réconfortante d’une petite fille, essayant d’aider sa famille à survivre pendant cette période difficile, a fait le tour d’Internet. Dans le clip, posté sur Twitter, on voit la jeune fille vendre des stylos pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans la vidéo, une femme est tombée sur une petite fille nommée Zainab, qui vendait des stylos dans les rues de Kaboul. Lorsqu’on lui a demandé combien coûtait le stylo, la fille a répondu qu’elle ne facturait que 20 cents pour chaque stylo. La femme lui demande si elle peut acheter tous les stylos qu’elle a et la fille a juste un grand sourire sur son visage.

La femme sort l’argent et le remet à la fille qui répond honnêtement: “Tu m’as trop payé.” En entendant cela, la femme lui a donné quelques notes supplémentaires, laissant la fille avec un visage rayonnant. Après avoir reçu l’ordre de rentrer chez elle et de donner l’argent à sa mère, elle a fait signe à la femme et s’est enfuie joyeusement.

La légende qui a été partagée avec la vidéo disait : « Petite fille afghane à Kaboul vendant des stylos pour subvenir aux besoins de sa famille » si je les achetais tous, seriez-vous heureux ? Elle a souri et a dit oui. Afghanistan. La vidéo qui a été partagée il y a 3 jours a recueilli plus de 2 lakh vues et a reçu plus de 9 200 likes. La section des commentaires du tweet était remplie d’utilisateurs laissant des commentaires sincères appréciant la fille et la femme et envoyant des bénédictions pour la fille.

Un utilisateur commente: “Aw !!! Elle est si belle aussi. Que Dieu bénisse ces adorables bébés !!!”

Un autre utilisateur a écrit: “Le bonheur dans ces yeux innocents ne peut être décrit.”

Un utilisateur souligne les tristes réalités du monde et commente : « Cela me brise le cœur. J’ai vu tellement d’enfants comme ça de mon temps. Y compris en Afghanistan. Et maintenant en Ukraine. Son saut me fait sourire au milieu de mes larmes.

« Nous avons besoin de plus de gens gentils dans ce monde. La gentillesse devrait être au-dessus de tout le reste.

Depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, les femmes ont perdu toute leur liberté et sont privées de s’engager dans plusieurs activités, y compris les établissements d’enseignement ou d’exercer un emploi.

