Une petite fille abandonnée au Liban retrouvée dans un sac poubelle transportée par un chien errant : rapport

Un chien errant au Liban a été retrouvé transportant une petite fille abandonnée dans un sac poubelle noir laissé devant un bâtiment gouvernemental, selon les médias.

Le chien tenait le sac dans sa gueule lorsqu’un passant a entendu des cris venant de l’intérieur, a rapporté le National. L’enfant a été emmené à l’hôpital islamique de la ville de Tripoli, dans le nord du pays, avant d’être transféré dans un autre établissement de soins.

Des images de la jeune fille la montrent avec ce qui semble être des ecchymoses et des écorchures sur le visage et le corps.

Les utilisateurs des médias sociaux ont condamné l’abandon du bébé.

PLUSIEURS ÉTATS RAPPORTENT UNE HAUSSE DE LA MALTRAITANCE ET DE LA NÉGLIGENCE À L’ÉGARD DES ENFANTS

« Le chien a beaucoup plus d’humanité, de gentillesse, de ruse et d’intelligence que certains mutants sataniques sous forme humaine », a tweeté un utilisateur.

Ghassan Rifi, journaliste au Liban, a écrit que les autorités n’ont pas trouvé qui a laissé le bébé.

« On ne savait pas si la ‘femme sauvage’ qui avait jeté l’enfant et s’était enfuie vers une destination inconnue avait eu l’intention de la jeter dans la zone pour que les chiens l’achèvent et mangent son cadavre ou pour attirer l’attention sur elle », a-t-il écrit.

L’enfant aurait été en convalescence à l’hôpital.

Le média a déclaré qu’il y avait eu plusieurs incidents de maltraitance d’enfants au Liban ces dernières semaines.

Lynn Talib, 6 ans, est décédée dans la région nord de Miniyeh au début du mois. Les rapports médico-légaux ont révélé qu’elle avait été agressée sexuellement avant sa mort.