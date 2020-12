Noël est un moment heureux, le plus grand festival pour beaucoup à travers le monde. En raison de sa célébration à la fin de l’année, Noël inaugure l’ambiance festive du Nouvel An et les enfants attendent avec impatience le jour où le Père Noël arrive avec des cadeaux.

Cependant, comme on le sait, le Père Noël ne donne des cadeaux qu’aux enfants qui se sont bien comportés et obéissants au cours de l’année écoulée. Ceux qui ont été méchants n’arrivent pas à entrer dans la liste des destinataires. Mais une petite fille d’Essex, au Royaume-Uni, avait des idées différentes.

La fillette de neuf ans a écrit une lettre au résident du pôle Nord et a eu un cœur à cœur avec le vieux monsieur. Dans la lettre, l’enfant anonyme a écrit qu’elle a eu une année difficile et même si elle a fait de son mieux pour être bonne, elle a «lamentablement échoué» à faire de même. Mais en mettant tout cela de côté, elle aimerait quelques cadeaux.

Ensuite, la fille a répertorié un tas d’articles comme un pingouin, des Airpods Apple, un voyage en France, une Nintendo Switch, un serpent et un DJ set, entre autres. Elle a également, très gentiment, dessiné des cases à côté de tous les objets pour aider le Père Noël à garder une trace des objets qu’il a déjà réussi à obtenir en lui préparant une liste de contrôle.

Le frère aîné de la fille a récemment publié une photo de la lettre sur Twitter. Bien que nous ne sachions pas pour le Père Noël, mais les internautes ont sûrement fondu dans la gentillesse de la fille. Dans la légende, il a écrit: «Vous tous, regardez cette lettre que ma petite sœur de 9 ans a écrite au Père Noël.»

La lettre disait: «Cher Père Noël bien-aimé, j’espère que vous avez passé une année merveilleuse et que vous vous portez bien. Mon année a été tout le contraire. Restant honnête et effrontée avec la confession, l’enfant a en outre déclaré que même si elle méritait du charbon, elle adorerait avoir un cadeau, qui est plus d’un en nombre. «Voici une liste – cochez les cases si vous les avez faites», disait la lettre.

La lettre est devenue un succès instantané, les gens étant impressionnés par le vocabulaire de l’enfant, tout en étant impressionnés par ses demandes scandaleuses. Voici quelques réactions:

Je ressens pour les parents 😂😂 aussi, son vocabulaire est génial! – Azania✨ (@__BabyBear__) 15 décembre 2020

je ne sais pas ce qui me choque le plus; le fait que vous ayez une sœur de 9 ans, son écriture ou son utilisation de la diction et de la syntaxe à cet âge 😭 – SIYAMTHANDA (@Nethuur) 15 décembre 2020

Planète Terre, Voie lactée 😂😂😂😂 – Nosipho✨ (@CaroMellll) 15 décembre 2020

C’est l’écriture et le vocabulaire pour moi .. Et cinq billets pour France Damn. Vous devriez au moins au moins compléter la moitié de sa demande. Elle a beaucoup investi pour faire cette liste. – Dr Kapundja (@sylvinelao) 15 décembre 2020

L’enfant a également pris le temps de décorer la lettre avec des motifs colorés, des images d’un singe et d’un pingouin. Sa lettre de demandes ridicule précisait également que le pingouin n’était «pas mort». Comme son discours, la jeune fille a ajouté «En bas à gauche de la Terre», «Voie lactée», «Espace», «Univers», «Système solaire» et un couple de Ho Ho Hos.