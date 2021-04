Alors que les magasins non essentiels et l’hôtellerie de plein air en Angleterre rouvrent après trois mois de verrouillage, de nouveaux chiffres montrent que près des deux tiers des petites entreprises s’attendent à une amélioration des performances ce trimestre – mais une sur sept prévoit de licencier une partie ou la totalité de son personnel.

La Fédération des petites entreprises a qualifié les licenciements attendus de «préoccupants» et a appelé le gouvernement à prendre des mesures pour consolider l’emploi et se protéger contre un «choc sur le marché du travail» alors que le programme de congés commençait à être supprimé en juillet et se terminait en septembre.

Pendant ce temps, le TUC a averti que la Grande-Bretagne risquait de voir les cas de coronavirus «devenir incontrôlables» à moins que les lieux de travail ne soient protégés par Covid alors que l’économie rouvrirait.

La deuxième étape de la feuille de route de Boris Johnson hors du verrouillage le 12 avril verra la réouverture des magasins non essentiels ainsi que des coiffeurs, des salons de manucure, des bibliothèques, des centres communautaires, des zoos, des parcs à thème, des cinémas drive-in et des hébergements autonomes tels que campings et gîtes.

Les pubs et les restaurants seront autorisés à offrir un service de table en plein air, et les installations de loisirs intérieures telles que les gymnases rouvriront également à l’usage des personnes seules ou en groupe.

Reflétant le retour partiel à la normalité, l’indice trimestriel des petites entreprises du FSB a enregistré son plus haut niveau de confiance des entreprises depuis 2014.

Dans une enquête menée auprès de près de 1 700 propriétaires de petites entreprises, environ 58 pour cent s’attendaient à une amélioration du rendement au cours des trois prochains mois, tandis que moins d’un sur trois (31 pour cent) pensait qu’il s’aggraverait. Une majorité (53%) a déclaré qu’elle espérait développer son entreprise au cours des 12 prochains mois.

Mais une petite entreprise sur sept (14 pour cent) avec du personnel a déclaré qu’elle allait probablement en licencier certaines ou toutes au cours du trimestre d’avril à juin.

Le programme de maintien de l’emploi contre le coronavirus continuera de payer 80% des salaires du personnel en congé jusqu’à 2500 £ par mois jusqu’à la fin juin, la somme versée par l’État tombant à 70% en juillet et 60% en août avant. arrêt complet fin septembre.

Le président national du FSB, Mike Cherry, a déclaré: «Il est inquiétant de voir une proportion aussi importante d’employeurs craindre des licenciements au cours des prochains mois. Des initiatives telles que Kickstart, ainsi que des incitations à embaucher des apprentis et des stagiaires, doivent être mises en œuvre efficacement au cours des prochains mois pour se protéger contre un choc sur le marché du travail et soutenir les jeunes qui ont subi de manière disproportionnée le poids de la hausse du chômage.

«Les décideurs doivent également envisager des mesures pour encourager les activités de recrutement. Réduire les coûts non salariaux de l’emploi, en commençant par les cotisations patronales à l’assurance nationale, qui servent essentiellement de taxe sur l’emploi, serait certainement utile. »

M. Cherry a déclaré qu’il était «fantastique» que tant d’entreprises aient pu rouvrir en Angleterre alors que le troisième verrouillage du coronavirus s’atténuait davantage.

«La certitude fournie par la feuille de route du gouvernement remplit de nombreux propriétaires de petites entreprises avec une confiance renouvelée», a-t-il déclaré. «Nous vivons dans l’espoir que le virus reste en retrait afin que les dates indicatives restantes pour le déverrouillage puissent être respectées, permettant ainsi à nos économies nocturnes vitales, à nos bureaux et à nos entreprises de voyages et de tourisme d’y revenir également.»

La secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, a déclaré: «Alors que nous rouvrons l’économie, nous ne devons pas baisser la garde sur la sécurité au travail. Si les lieux de travail ne sont pas sécurisés par Covid, les cas de coronavirus pourraient à nouveau devenir incontrôlables.

«Les ministres doivent dire à la direction de la santé et de la sécurité de sévir contre les mauvais patrons qui jouent vite et librement avec la sécurité des travailleurs. C’est un scandale national que pas un seul employeur n’a été poursuivi et condamné à une amende pour avoir mis les travailleurs ou le public en danger.

«Les vaccinations ne peuvent remplacer des mesures de santé et de sécurité complètes pour rendre les lieux de travail sûrs.

«Et le gouvernement doit prendre conscience du fait qu’un manque d’indemnités de maladie décentes compromet [a] retour au travail en toute sécurité. Les ministres doivent augmenter les indemnités de maladie statutaires au niveau du salaire vital réel et s’assurer que tout le monde peut l’obtenir. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Tout au long de la pandémie, nous avons protégé les emplois et les moyens de subsistance des gens grâce à un programme de soutien sans précédent de 350 milliards de livres sterling pour les entreprises.

«Cela comprend le paiement des salaires de plus de 11 millions de personnes dans le cadre du programme de congé, qui a été prolongé jusqu’à la fin septembre.»