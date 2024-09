L’avenir de l’industrie automobile réside presque certainement dans les véhicules électriques (VE), même si la croissance a été plus lente que prévu. Une opportunité d’investissement encore plus intéressante se trouve à l’étranger auprès des constructeurs chinois de véhicules électriques, car ils sont fortement subventionnés par le gouvernement, disposent d’une technologie de pointe et produisent des véhicules bien accueillis.

En juillet, pour la première fois, les ventes de véhicules électriques ont représenté 51 % du marché chinois global des véhicules de tourisme neufs. C’est ce qui fait Nio (NYSE : NIO)un fabricant chinois de véhicules électriques haut de gamme, une opportunité d’investissement intrigante – et les investisseurs viennent de recevoir une petite bonne nouvelle.

L’économie chinoise n’a jamais complètement repris de la vigueur après la pandémie de COVID-19, et elle a été encore ralentie par une crise immobilière géante et des dépenses de consommation modérées. Aujourd’hui, la banque centrale chinoise a décidé de baisser les taux d’intérêt et le gouvernement a ajouté un plan de relance destiné à stimuler le marché boursier.

Plus précisément, la Banque populaire de Chine abaisse le taux d’intérêt de référence à sept jours, réduisant ainsi le montant que les banques détiennent en réserves, et a offert environ 70 milliards de dollars aux investisseurs pour acheter des actions, ainsi que davantage de fonds aux entreprises pour racheter des actions.

« Ce n’est pas la banque centrale qui se lance à fond dans la relance, il en reste encore beaucoup dans le réservoir, mais c’est un signe clair qu’elle ne va pas rester les bras croisés et regarder la croissance décevante », a déclaré Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown. , selon Barron.

Ce n’est qu’une petite bonne nouvelle pour les investisseurs Nio, qui en bénéficieront car la baisse des taux d’intérêt se répercutera sur les prêts automobiles et rendra l’achat d’un véhicule Nio haut de gamme plus abordable. Il s’agira d’un petit coup de pouce à court terme pour Nio, mais les perspectives à long terme de l’entreprise dépendront de ses deux nouvelles marques.

La deuxième marque de Nio, conçue pour être plus abordable pour les consommateurs, est sur le point de lancer son premier SUV L60 moins cher, qui démarre à seulement 21 210 dollars en Chine et dont les livraisons devraient commencer dans quelques jours seulement.

Mais Nio ne s’arrête pas à sa deuxième marque, Onvo, et propose aux consommateurs une troisième marque qui devrait être dévoilée plus tard cette année. La société a nommé en interne la troisième marque « Firefly » et son premier modèle se situera entre un petit SUV EV et un SUV EV compact.

En fin de compte, la baisse des taux et le plan de relance de la Chine fourniront un coup de pouce à court terme, à mesure que ses véhicules haut de gamme deviendront plus abordables et que le marché boursier sera stimulé par les mesures de relance. Mais la thèse d’investissement de l’entreprise tourne toujours autour de la conquête de parts de marché à mesure qu’elle introduit des marques plus abordables. Restez à l’écoute : Nio pourrait être sur le point de faire passer ses ventes à la vitesse supérieure, et alors l’entreprise en tant que l’investissement devient encore plus intrigant.

