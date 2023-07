Une petite bagarre m’a appris à quel point j’aime vraiment la vie multigénérationnelle

Cette chronique à la première personne a été rédigée par Thao Nguyen, résident de Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Mon frère Dai a menacé d’expulser ma belle plante tropicale de notre salon.

« Amenez-le dans votre chambre ou je vais le jeter. »

J’étais livide. Ne pouvait-il pas voir que c’était l’endroit parfait pour un selloum de philodendron ? Bien sûr, j’avais assuré à Dai quand j’ai acheté la plante qu’elle vivrait dans ma chambre, mais elle avait grandi et avait besoin de plus d’espace.

Nous étions deux adultes qui se disputaient une plante et cela – parfois – est une vie multigénérationnelle.

J’ai 30 ans et je vis dans un duplex à Forest Lawn dans le sud-est de Calgary avec Dai, qui a 27 ans, mon mari Josh, ma fille de trois ans, mes parents et nos deux chiens.

Et je l’aime la plupart du temps.

« Fais ce que tu veux! » criai-je de frustration.

Sans dire un mot de plus, Dai a sorti ma plante par la porte arrière, puis a disparu dans le sous-sol.

Il y a plus de 10 ans, j’ai déménagé du Vietnam au Canada pour aller à l’université et j’ai rencontré Josh. Puis Dai est arrivé un an plus tard et nous avons vécu ensemble tous les trois jusqu’à ce que je parraine mes parents en 2018, ce qui en fait cinq. Dai et moi sommes maintenant de fiers citoyens canadiens.

Nous vivons toujours ensemble parce que les ménages multigénérationnels sont la norme dans la culture vietnamienne et sont de plus en plus courant au Canada, aussi. Mon mari est d’ascendance européenne et est né et a grandi à Saint John. Lorsque nous nous sommes mariés, il a également adopté ce mode de vie. Nous valorisons tous les deux la famille.

Trois générations de la famille de Thao Nguyen vivent ensemble dans un duplex à deux étages. De gauche à droite, son père Huu Nghia Nguyen, son mari Josh Bettle tenant leur fille Morgan Nguyen-Bettle, Thao, sa mère Nga Nguyen et son frère Dai Nguyen. (Joseph Tuan Pham)

Nous partageons les coûts, y compris l’hypothèque et l’épicerie, et gagnons du temps en partageant les tâches ménagères.

Ma mère prépare le petit-déjeuner pour la famille avant le travail ; mon père charge la vaisselle dans le lave-vaisselle, prépare le souper et nettoie le rez-de-chaussée; Dai, Josh et moi préparons à tour de rôle le déjeuner du lendemain. Nous faisons chacun notre propre lessive et nettoyons nos propres chambres.

Vivre dans un ménage multigénérationnel n’est pas pour tout le monde. Par exemple, cela peut conduire à une division sexuée des rôles. Dans certaines familles vietnamiennes, les femmes font souvent toutes les tâches ménagères. Et parfois, la dynamique familiale peut impliquer un contrôle ou des abus.

Mais ce n’est pas le cas pour notre famille. Nos querelles portent généralement sur des choses comme la façon dont nous partageons les espaces de vie communs, comme mettre une plante dans le salon.

Je suis monté à l’étage et je me suis allongé seul dans ma chambre. Josh avait emmené notre fille Morgan à son cours de natation. Ma mère travaillait et mon père jouait au tennis avec des amis.

« Honnêtement, ce n’est qu’une plante », me suis-je défendu dans ma tête.

Le philodendron était ma plante de rêve. Je l’ai acheté chez Costco pour 20 $.

Nguyen avec son précieux Philodendron Selloum à sa gauche. (Soumis par Thao Nguyen)

Le problème était que la plante prospérait et produisait des feuilles gigantesques qui faisaient deux fois la taille de ma tête. Il a triplé de taille en deux mois. Mais pour Dai ce n’était pas la plante, c’était que je revenais sur ma parole. C’est un maniaque des gens qui tiennent leurs promesses.

Je suis descendu de mon lit et j’ai trouvé la plante dans le jardin. En l’étreignant, j’ai passé en revue mes non-options dans ma tête : Ni le garage, ni ma chambre.

Mais peut-être que je pourrais payer le loyer de l’usine à mon frère jusqu’à ce que je la vende.

Et c’est là que j’ai éclaté de rire. Quand payer un loyer pour une usine est-il acceptable ?

Ce rire a dissous ma colère. J’ai attrapé une ficelle et j’ai attaché les feuilles près de la tige.

Je me suis rappelé que c’était une petite querelle et vivre avec ma famille est un privilège incroyable.

Lorsque notre fille est née, Josh et moi avons eu du mal dans notre nouveau rôle de parents. Mais ma mère était toujours là, elle veillait même tard quand Morgan avait de la fièvre pour que je puisse rattraper mon sommeil. Et Dai est un ami proche, mon avocat du diable et barista personnel.

La mère de Thao, Nga Nguyen, sert des nouilles à sa fille Morgan. Le père de Nga et Thao, Huu Nghia Nguyen, à droite, aide souvent à s’occuper des enfants. (Soumis par Thao Nguyen)

Quand j’ai dit à ma famille que je voulais aller à la faculté de droit, ils craignaient que je doive déménager dans une autre ville. Mais encore une fois, ils étaient là pour moi. Ils ont regardé Morgan pendant que je m’entraînais pour l’examen d’entrée et ont célébré mon acceptation à l’Université de Calgary en décembre dernier.

Je ne sais pas combien de temps la vie multigénérationnelle fonctionnera pour nous à long terme. Nous pourrions déménager quand j’aurais mon diplôme, mon frère pourrait se marier, Josh et moi pourrions avoir un autre enfant, ou mes parents pourraient vouloir leur propre logement. Mais on verra ça ensemble quand ça arrivera.

Et quant à ma plante, cette nuit-là, ses feuilles brillaient au coucher du soleil alors qu’elle se reposait à son ancien emplacement dans ma chambre.

Josh et moi nous sommes blottis sur le lit et avons admiré la plante. Il a chuchoté, « C’est ma plante préférée, tu sais? »

Mes yeux pétillaient. Vivre avec sa famille signifie des compromis, mais cette fois, je suppose que ma perte était une victoire.

