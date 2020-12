Ellie Wain, 18 ans (photo), a été reconnue coupable du meurtre de Kieran Brown

Une petite amie adolescente risque la prison à vie après avoir été reconnue coupable d’avoir poignardé son partenaire de 18 ans suite à une dispute ivre devant leur maison.

Ellie Wain, 18 ans, a été reconnue coupable de meurtre après s’être armée d’une lame « redoutable » à la suite d’une dispute avec son petit ami Kieran Brown le 1er juin.

Un tribunal a appris que le couple s’était retrouvé au sol lors d’une bagarre dans la rue devant leur maison à Willenhall, Coventry, qui a conduit Kieran à être poignardé au cœur.

Aujourd’hui, elle a été reconnue coupable de meurtre par un jury et devrait être emprisonnée à perpétuité lorsqu’elle sera condamnée le 22 décembre à la cour de la Couronne de Coventry.

Kieran a été conduit à l’hôpital par un parent avec une blessure de 12 pouces de profondeur, mais il est décédé peu après son arrivée vers 22h10 malgré les meilleurs efforts des médecins.

Wain a été arrêtée et a affirmé à la police qu’elle avait le couteau de légitime défense et Kieran avait été accidentellement poignardée.

Elle a dit aux détectives qu’elle « n’a jamais aimé personne comme elle aimait » Kieran mais qu’elle avait « peur » à l’époque et qu’elle « ne voulait pas le poignarder intentionnellement ».

Les jurés ont été informés que leur relation continue était instable et qu’elle avait bu de l’alcool et du cannabis plus tôt dans la journée.

Ellie Wain, sur la photo de gauche, de Coventry, devrait être condamnée à perpétuité après avoir assassiné Kieran Brown, sur la photo de droite, et comparu devant le tribunal de la Couronne de Coventry ce matin.

À la suite de l’affaire, la famille de Kieran l’a décrit comme « un fils, un petit-fils et un arrière-petit-fils aimant et aimable.

La famille a déclaré: « Sa vie a été écourtée par les actions cruelles d’Ellie Wain dans un accès de colère parce que les choses n’allaient pas dans son sens.

«Nous ne verrons pas Kieran devenir un homme, il ne se mariera pas et n’aura pas d’enfants.

Ils ont ajouté: « Aucune phrase ne ramènera Kieran, notre famille vit une peine à perpétuité – un énorme trou a été laissé là où Kieran devrait être.

Les services d’urgence s’étaient précipités dans une maison de Willenhall, Coventry, à 22h10 le 1er juin, pour découvrir Kieran dans une mare de sang.

«Ellie est jeune et aura une vie à un moment donné, elle a saisi cette opportunité de Kieran».

L’inspecteur-détective Adam Jobson, de la police des West Midlands, a déclaré: « Si Wain ne s’était pas armée du couteau, elle n’aurait pas été en mesure d’infliger les blessures mortelles qu’elle a infligées et Kieran serait toujours en vie aujourd’hui.

«Cela signifiera maintenant qu’elle perdra sa liberté pendant longtemps.

«Ceci est un autre rappel des conséquences fatales que le port et l’utilisation de couteaux peuvent avoir.

« J’exhorte quiconque prend un couteau à s’arrêter et à réfléchir avant qu’il ne soit trop tard, il n’y a pas de retour en arrière. »