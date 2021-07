« Une perte incommensurable »: les géants néerlandais Ajax en deuil alors que la star adolescente Noah Gesser décède dans un tragique accident de voiture

Gesser et son frère de 18 ans sont décédés après qu’une voiture dans laquelle ils voyageaient soit entrée en collision avec un taxi sur la route des Nations Unies à IJsselstein, a révélé le club après que la police eut initialement refusé de confirmer l’identité des victimes.

Le chauffeur du taxi, quant à lui, a été transporté à l’hôpital mais n’aurait pas été grièvement blessé.

« L’Ajax a reçu la terrible nouvelle du décès de Noah Gesser« , a annoncé le club dans un communiqué.

Ajax est diep geraakt porte het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden. 💔🕊️ – AFC Ajax (@AFCAjax) 31 juillet 2021

« Le jeune joueur de 16 ans est décédé dans un accident de voiture avec son frère vendredi soir.

« Lors des matchs d’entraînement de l’Ajax 1 et du Jeune Ajax cet après-midi, la terrible nouvelle sera discutée. Une minute de silence sera observée avant le début des matchs et les joueurs de l’Ajax porteront des bandes de deuil. De plus, les drapeaux flotteront à mi-hauteur. -mât au complexe sportif Toekomst.

« L’Ajax est profondément émue par cet événement tragique. Le club souhaite aux proches tout le courage de faire face à cette perte incommensurable. »

Gesser était considéré par les dénicheurs de talents comme l’un des meilleurs membres de la célèbre académie des jeunes de l’Ajax ces dernières saisons, et avait récemment été promu dans l’équipe des moins de 17 ans du club après avoir marqué 13 buts en seulement six matchs pour l’équipe des moins de 16 ans de l’Ajax après son déménagement. au club d’Amsterdam du côté amateur des Alphense Boys en 2018.

« Un de mes amis s’est entraîné avec lui – ils ont également joué l’un contre l’autre il y a trois semaines, » a écrit un commentateur sur les réseaux sociaux en réponse à la nouvelle tragique.

« C’était un talent incroyable et il pouvait décider d’un match tout seul. SE DÉCHIRER. »

Un de mes amis s’est entraîné avec lui, ils ont aussi joué l’un contre l’autre il y a 3 semaines ! C’était un talent incroyable et il pouvait décider d’un match tout seul. Se déchirer! – Elmar Postema (@PostemaElmar) 31 juillet 2021

Dévastant au-delà des mots. Que Dieu bénisse la RIP de la famille de ce jeune homme. 💙💙 – LE VRAI John Mason (@johnmasonrtid) 31 juillet 2021

Des nouvelles dévastatrices – si jeunes. Je ne peux pas imaginer ce que sa pauvre famille doit traverser – Nicola Cookson (@nicola_cookson) 31 juillet 2021

« Dévastant au-delà des mots« , a ajouté un autre. « Que Dieu bénisse la famille de ce jeune homme. SE DÉCHIRER.«

« Nouvelles dévastatrices – si jeune« , a déclaré un troisième, qui a également noté la perte du frère aîné de Gesser.

« Je ne peux pas imaginer ce que sa pauvre famille doit traverser. »