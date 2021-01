GAINESVILLE, Géorgie – Une fuite d’azote liquide dans une usine de volaille du nord-est de la Géorgie a tué six personnes jeudi et en a hospitalisé 11 autres, ont indiqué des responsables.

Au moins trois des personnes blessées à l’usine Foundation Food Group de Gainesville ont été signalées dans un état critique.

Les usines de volaille s’appuient sur des systèmes de réfrigération qui peuvent inclure de l’azote liquide. Les pompiers, la US Occupational Safety and Health Administration et le commissaire des incendies de l’État enquêtaient sur la cause de la fuite.

« Je demanderais à tout le monde de garder les familles dans vos prières », a déclaré le shérif du comté de Hall, Gerald Couch, lors d’une conférence de presse. « Beaucoup de ces gens qui sont venus travailler aujourd’hui n’avaient aucune idée de ce qui allait se passer, pas plus que leurs familles. Ils ne sont pas dans une profession où l’on s’attendrait à ce que quelque chose comme ça se produise, mais nous y sommes. »

Il a ajouté: « Il faudra un certain temps pour déterminer la cause. »

Nicholas Ancrum, vice-président de Foundation Food Group pour les ressources humaines, a qualifié la fuite d’accident tragique et a déclaré que les premières indications sont qu’une ligne d’azote s’est rompue dans l’installation.

L’usine était connue sous le nom de Prime Pak Foods jusqu’en janvier, date à laquelle elle a fusionné avec Foundation Food Group, une entreprise qui prend du poulet cru et le transforme en produits tels que des doigts de poulet et des coupes de poulet individuelles pour les restaurants et les services alimentaires.

« Les personnes perdues aujourd’hui incluent des membres de l’équipe de maintenance, de supervision et de gestion », a déclaré Ancrum dans un communiqué. « Chaque membre de l’équipe est tout aussi important pour nous et nos pensées vont à leurs familles et communautés qui ont subi une perte si dévastatrice. »

Ancrum a ajouté que 130 employés avaient été évacués de l’usine et Foundation Food Group coopérait à l’enquête sur la fuite.

Lorsqu’il fuit dans l’air, l’azote liquide se vaporise en un gaz inodore capable de déplacer l’oxygène. Cela signifie que les fuites dans les espaces clos peuvent devenir mortelles en repoussant l’air respirable, selon le US Chemical Safety Board.

Les travailleurs qui avaient fui l’usine ont été rassemblés à l’extérieur lorsque les pompiers ont répondu à la fuite jeudi matin, a déclaré le chef de la division des pompiers du comté de Hall, Zach Brackett.

«Une fois que les unités sont arrivées, elles ont trouvé un important contingent d’employés qui avaient évacué, ainsi que plusieurs victimes qui se trouvaient dans cette foule qui subissaient également des urgences médicales autour de l’installation», a déclaré Brackett aux journalistes lors d’un point de presse télévisé.

Sean Couch, un porte-parole du système de santé du nord-est de la Géorgie, a déclaré que 12 personnes avaient été transportées dans un hôpital local – une est décédée aux urgences.

Il ne connaissait pas l’étendue des blessures des autres personnes à l’hôpital, mais a déclaré aux journalistes que trois avaient été traités et libérés, trois étaient dans un état critique et cinq étaient dans un état acceptable. Il a dit que les blessures étaient «de nature respiratoire».

Cinq personnes sont mortes à l’usine de volaille, a déclaré Brackett.

Au moins quatre pompiers ont été blessés et emmenés à l’hôpital avec ce que Brackett a décrit comme des problèmes respiratoires. Brackett a déclaré qu’il n’y avait eu aucun décès parmi les services d’incendie et qu’un pompier était toujours à l’hôpital et devrait y rester pendant la nuit. Il a ajouté que le pompier «va bien».

Les responsables de l’école du comté de Hall ont déclaré que les élèves étaient en sécurité à l’intérieur d’une école primaire voisine pendant l’urgence mais que la fuite était contenue et non aéroportée. L’abri en ordre a été levé jeudi après-midi. Environ 1,5 mille d’une route qui passe devant l’usine et l’école a été fermée.

Gainesville est le centre de l’industrie avicole de Géorgie – la plus grande du pays – et compte des milliers d’employés travaillant dans plusieurs usines de transformation.

Au total, 14 travailleurs américains sont morts d’asphyxie liée à l’azote dans 12 accidents du travail enregistrés entre 2012 et 2020, selon l’Occupational Safety and Health Administration.

Contribuant: The Associated Press.