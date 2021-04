La pandémie a frappé le marché du travail dans le monde et avec la deuxième vague de coronavirus frappant l’Inde, signalant deux cas de lakh en une journée, la situation ne semble pas disparaître de si tôt. Cependant, la résilience est une capacité humaine puissante et c’est avec cette force qu’une femme a lancé sa propre entreprise après avoir perdu son emploi.

Indu est une résidente de Kanpur, Uttar Pradesh, qui a partagé la nouvelle de son entreprise sur Twitter mercredi. La femme a mentionné dans son tweet qu’après avoir perdu son emploi, elle a lancé une nouvelle entreprise appelée «Indu da Dhaba». Le service de restauration commencé par Indu comprend un plateau de repas de base pour Rs30 seulement.

Elle a demandé à ses partisans de lui souhaiter bonne chance. Le tweet comprenait également une photo du thali préparé par Indu qui comprenait du riz, du chapati, du raita et du rajma curry, ainsi que de l’oignon. Le tweet d’Indu a reçu une réponse écrasante sur Twitter car il a recueilli 40,4k likes, 5,8k retweets depuis qu’il a été partagé sur le site de microblogging.

Exprimant sa gratitude à toutes les personnes qui ont soutenu sa décision et fait la promotion de son entreprise, Indu a publié un autre tweet. Elle a remercié ses partisans et a également écrit qu’elle livrera bientôt de la nourriture maison abordable et de qualité à Kanpur. Elle recherche actuellement des options de livraison.

Merci à tous pour votre réponse écrasante et vos souhaits Bientôt, je livrerai de la nourriture faite maison abordable et de qualité à Kanpur. Je recherche des options de livraison en ce moment. Merci une fois de plus#indukadhaba https://t.co/dB9K58ZZFc – इन्दु (@ lostgirl005) 14 avril 2021

Commentant le tweet d’Indu, une utilisatrice a écrit qu’elle faisait un excellent travail et lui a adressé ses meilleurs vœux pour la nouvelle entreprise. Alors qu’un autre utilisateur a écrit comment l’image de la nourriture les a fait ressentir soudainement Rajma Chawal.

Vous faites un excellent travail… ❤ tous les meilleurs – Naman Jain (@ NamanJa62524517) 15 avril 2021

Bhookh jaag gayi didi – Ajay Yadav ADFNEPAL (@being_Diljale) 15 avril 2021

Un autre utilisateur a salué la décision d’Indu et a écrit que c’était un excellent moyen de répondre à une crise comme celle à laquelle nous sommes tous confrontés en ce moment.

Un excellent moyen de répondre à une crise comme celle-ci. J’espère que vous trouverez votre nouvelle entreprise beaucoup plus lucrative que votre travail. Parfois, pour vous réinventer, le statu quo doit être brisé. C’est peut-être la porte du nouveau départ que vous méritez. Tous mes vœux!!! – leonard daranjo (@leonarddaranjo) 15 avril 2021

Je vous souhaite bonne chance. 2 Thali s’il vous plaît. – SK Mehta (@kooky_skm) 15 avril 2021

L’utilisateur a également exprimé l’espoir qu’Indu trouve sa nouvelle entreprise beaucoup plus lucrative que son dernier emploi. En lui envoyant quelques mots d’encouragement, le commentaire disait que parfois pour se réinventer, le statu quo doit être brisé.

